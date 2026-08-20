NEET-JEE की तैयारी में मदद करेगा Google AI, स्टूडेंट्स के लिए आए नए स्टडी टूल

Google ने NEET, JEE, GRE, SAT, AP और MCAT जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नए स्टडी टूल अनाउंस किए हैं। इन टूल्स की मदद से स्टूडेंट्स Google Search, Gemini, YouTube और दूसरे एजुकेशन टूल्स के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इन फीचर्स का मकसद पढ़ाई को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और आसान बनाना है।

advertisement

140 से ज्यादा देशों में मिलेगा फ्री Google AI सब्सक्रिप्शन

Alphabet के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि Google 140 से ज्यादा देशों में कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री Google AI सब्सक्रिप्शन देगा। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि Google Search अब SAT, ACT, AP, ENEM, GRE, JEE, LSAT, MCAT और NEET जैसे एग्जाम की तैयारी में मदद कर सकता है।

Fill in the blank: Search can now help with test prep for _________.



A. SAT

B. ACT

C. AP

D. ENEM

E. GRE

F. JEE

G. LSAT

H. MCAT

I. NEET

J. All of the above! — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 19, 2026

US स्टूडेंट्स को Google AI Pro फ्री

US में योग्य कॉलेज स्टूडेंट्स एक साल के लिए Google AI Pro फ्री पा सकते हैं। इसमें Gemini Spark, ज्यादा यूसेज लिमिट और 5TB स्टोरेज शामिल है।

US के बाहर कॉलेज स्टूडेंट्स को Google AI Plus फ्री मिलेगा, जिसमें ज्यादा यूसेज लिमिट और 400GB स्टोरेज दिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स Google AI Pro और YouTube Premium पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

पढ़ाई के लिए नए पर्सनलाइज्ड फीचर्स

Google ने Student Hub, Study Notebooks और छोटे पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान जैसे फीचर्स भी पेश किए हैं। Student Hub की मदद से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को ऑर्गनाइज कर सकेंगे।

Gemini Live के जरिए स्टूडेंट्स चलते-फिरते Deep Research रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा Google Search में भी नए लर्निंग टूल्स जोड़े जा रहे हैं।

टीचर्स के लिए भी नए टूल

Google Classroom में भी टीचर्स के लिए नए फीचर्स पेश किए गए हैं। इनके जरिए टीचर्स रियल टाइम में स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। Gemini में Classroom ऐप भी एजुकेशन और AI टूल्स को एक जगह लाता है।

Google का कहना है कि उसका मकसद क्लासरूम में लेसन को ज्यादा दिलचस्प बनाना और घर पर पर्सनलाइज्ड स्टडी में मदद करना है, जबकि टीचर्स की भूमिका को सबसे अहम बनाए रखना है।

नए AI और स्टडी फीचर्स की शुरुआत US के कॉलेज स्टूडेंट्स से होगी और बाद में इन्हें दूसरे देशों में भी धीरे-धीरे उपलब्ध कराया जाएगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स को एलिजिबिलिटी की शर्तें देखनी होंगी और Google के Student Hub के जरिए रजिस्टर करना होगा।