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Newsट्रेंडिंगRed Bull के साथ बने रहेंगे Max Verstappen, 2030 तक बढ़ाया नया कॉन्ट्रैक्ट

Red Bull के साथ बने रहेंगे Max Verstappen, 2030 तक बढ़ाया नया कॉन्ट्रैक्ट

Max Verstappen ने Red Bull के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनके Formula 1 भविष्य को लेकर कई महीनों से चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं। नए नियमों के बाद टीम की शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन Verstappen को भरोसा है कि Red Bull फिर से चैंपियनशिप की रेस में लौटेगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 20, 2026 15:17 IST
Verstappen का पिछला कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म होने वाला था। (फोटो: Reuters)
Verstappen का पिछला कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म होने वाला था। (फोटो: Reuters)

In Short

  • Max Verstappen ने Red Bull के साथ 2030 के आखिर तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
  • Verstappen Red Bull के साथ चार Formula 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप और 71 Grand Prix जीत चुके हैं
  • मुश्किल 2026 सीजन के बावजूद Verstappen को भरोसा है कि Red Bull फिर से चैंपियनशिप की दौड़ में लौटेगी

चार बार के Formula 1 वर्ल्ड चैंपियन Max Verstappen ने Red Bull Racing के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस डील के तहत वह 2030 सीजन के आखिर तक टीम के साथ बने रहेंगे। इससे उनके Red Bull छोड़कर McLaren या Mercedes जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक था, जिसमें कुछ शर्तों के तहत जल्दी टीम छोड़ने की गुंजाइश थी।

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Verstappen ने क्या कहा

कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद Verstappen ने कहा कि वह टीम के साथ बने रहने को लेकर खुश हैं और दोबारा टॉप पर पहुंचने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने Red Bull को अपना दूसरा परिवार बताया और कहा कि उन्हें यहां घर जैसा महसूस होता है।

नए कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक Verstappen 33 साल के हो जाएंगे। वह 2016 में Red Bull की सीनियर टीम से जुड़े थे और उसी साल Spanish Grand Prix में अपने डेब्यू पर जीत हासिल की थी। वह Red Bull के साथ लगातार चार ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं और उनके नाम 71 Grand Prix जीत हैं।

Red Bull के साथ क्यों बने रहे Verstappen

2026 सीजन Red Bull के लिए आसान नहीं रहा है। नए टेक्निकल नियमों के बाद टीम को शुरुआत में परेशानी हुई। Verstappen अभी चैंपियनशिप में छठे स्थान पर हैं और Mercedes के Kimi Antonelli से 110 अंक पीछे हैं। नए पावर-यूनिट नियमों को लेकर उनकी नाराजगी के कारण उनके भविष्य पर भी सवाल उठ रहे थे।

हालांकि Red Bull ने धीरे-धीरे अपनी कार और उसकी विश्वसनीयता में सुधार किया है। Verstappen ने टीम प्रिंसिपल Laurent Mekies के विजन पर भी भरोसा जताया और कहा कि Milton Keynes में पूरी टीम उस दिशा में विश्वास करती है जिस पर काम किया जा रहा है।

Red Bull ने अपने स्टार ड्राइवर को रोका

Laurent Mekies ने Verstappen के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को Red Bull और Formula 1 दोनों के लिए बड़ी खबर बताया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब टीम में कई बदलाव हुए हैं। Christian Horner जा चुके हैं और Verstappen के लंबे समय से रेस इंजीनियर Gianpiero Lambiase के 2028 में McLaren जाने की खबर भी सामने आ चुकी है।

नए कॉन्ट्रैक्ट से 2027 के ड्राइवर मार्केट को लेकर भी काफी अनिश्चितता कम हो गई है। हालांकि नए समझौते में परफॉर्मेंस से जुड़े एग्जिट क्लॉज हैं या नहीं, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। फिलहाल Verstappen और Red Bull दोनों का फोकस टीम को फिर से चैंपियनशिप जीतने की स्थिति में लाने पर है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 20, 2026