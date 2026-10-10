लैपटॉप खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! दुनियाभर में PC शिपमेंट 20% घटी, क्या अब सस्ते मिलेंगे कंप्यूटर?

दुनियाभर में लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाजार को बड़ा झटका लगा है। मार्केट रिसर्च फर्म IDC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान ग्लोबल PC शिपमेंट में सालाना आधार पर 20.1% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर पर यह तिमाही कंप्यूटर कंपनियों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि स्कूल-कॉलेज की खरीदारी और फेस्टिव सीजन की शुरुआत से मांग बढ़ती है। लेकिन इस बार बढ़ती कीमतों और बाजार में पहले से मौजूद भारी स्टॉक ने कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

advertisement

PC की बिक्री में कितनी बड़ी गिरावट आई?

IDC के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 की तीसरी तिमाही में दुनियाभर में करीब 7.85 करोड़ कंप्यूटर की शिपमेंट हुई थी, जो 2026 की समान अवधि में घटकर महज 6.27 करोड़ रह गई। यानी एक साल के भीतर करीब 1.58 करोड़ कम PC की शिपमेंट हुई। यह हाल के वर्षों में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। इससे साफ है कि वैश्विक कंप्यूटर बाजार फिलहाल दबाव में है।

चिंता की बात यह है कि यह गिरावट लगातार दूसरी तिमाही में दर्ज की गई है। इससे पहले अप्रैल से जून 2026 के दौरान PC शिपमेंट में सालाना आधार पर 3.8% की कमी आई थी। वहीं, दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में भी शिपमेंट 9.1% घट गई। यह इसलिए भी असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर तीसरी तिमाही में कंपनियों को बेहतर मांग मिलने की उम्मीद रहती है।

आखिर क्यों घट रही लैपटॉप और कंप्यूटर की मांग?

इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह साल की शुरुआत में कंपनियों और विक्रेताओं की ओर से जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करना माना जा रहा है। दरअसल, AI से जुड़ी मेमोरी और स्टोरेज जैसे कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते कंपनियों ने साल की पहली छमाही में ही बड़ी मात्रा में लैपटॉप और डेस्कटॉप मंगा लिए थे। अब उनके गोदामों में पहले से काफी स्टॉक मौजूद है, जिसके कारण वे फैक्ट्रियों से नए ऑर्डर नहीं दे रहे हैं।

IDC में कंज्यूमर डिवाइसेज के रिसर्च डायरेक्टर जितेश उब्रानी के मुताबिक, साल की पहली छमाही में कंपनियों और डीलर्स ने संभावित कीमत बढ़ोतरी से बचने के लिए पहले ही बड़ी मात्रा में कंप्यूटर खरीद लिए थे। इस वजह से बाजार का सामान्य मौसमी रुझान बदल गया है। इसके अलावा दुनियाभर में हार्डवेयर की लागत बढ़ने से नए लैपटॉप और डेस्कटॉप महंगे हो गए हैं, जिससे आम ग्राहकों के लिए नया कंप्यूटर खरीदना मुश्किल हो रहा है।

HP और Dell को सबसे ज्यादा नुकसान

PC बाजार में आई इस गिरावट का असर लगभग सभी बड़ी कंपनियों पर देखने को मिला है। IDC के आंकड़ों के मुताबिक, HP की शिपमेंट में 30.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, Dell की शिपमेंट 25% कम हुई है। दुनिया की प्रमुख PC निर्माता कंपनी Lenovo को भी बड़ा झटका लगा है और उसकी शिपमेंट में 22.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कमजोर बाजार परिस्थितियों का असर बड़े ब्रांड्स पर भी पड़ रहा है।

advertisement

हालांकि, Apple और Asus का प्रदर्शन दूसरी कंपनियों के मुकाबले कुछ बेहतर रहा है। Apple की PC शिपमेंट में 11.3% की गिरावट आई, जबकि Asus की शिपमेंट 8.6% कम हुई। दोनों कंपनियां गिरावट से पूरी तरह नहीं बच सकीं, लेकिन HP, Dell और Lenovo के मुकाबले इनकी शिपमेंट में कमी अपेक्षाकृत कम रही। इससे यह भी पता चलता है कि बाजार में आई मंदी का असर अलग-अलग ब्रांड्स पर अलग-अलग स्तर पर पड़ा है।

क्या अब सस्ते मिलेंगे लैपटॉप?

अगर आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा हालात आपके लिए कुछ राहत लेकर आ सकते हैं। दरअसल, रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के पास पहले से बड़ी मात्रा में लैपटॉप का स्टॉक मौजूद है।

ऐसे में कंपनियां और डीलर्स पुराने स्टॉक को निकालने के लिए फेस्टिव सीजन में आकर्षक डिस्काउंट, प्रमोशनल ऑफर्स और सीमित अवधि के लिए कीमतों में कटौती कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को कुछ मॉडल्स पर बेहतर डील मिलने की संभावना है।

advertisement

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले दिनों में सभी लैपटॉप स्थायी रूप से सस्ते हो जाएंगे। कंप्यूटर बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी, स्टोरेज और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की कीमतें अब भी ऊंची हैं।

इस वजह से लैपटॉप की कुल कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बनी रह सकती हैं। IDC के विश्लेषकों ने भी चेतावनी दी है कि बाजार में स्थिरता आने से पहले परिस्थितियां और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में नया लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों के लिए फेस्टिव सेल के दौरान कीमतों की तुलना करके अच्छी डील चुनना फायदेमंद हो सकता है।