CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली के कई बॉर्डर पर ट्रैफिक सामान्य, घर से निकलने से पहले देखें लिस्ट

राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। CJP का आरोप है कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए। पार्टी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी की जा रही है।

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प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस तैनात है। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग सड़कों और रास्तों पर यातायात की स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी के कई प्रमुख रास्तों और चौराहों पर ट्रैफिक सामान्य चल रहा है।

दिल्ली के इन प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक सामान्य

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अपडेट के मुताबिक अरबिंदो मार्ग पर एम्स से सफदरजंग मकबरे तक यातायात सामान्य हो गया है। मथुरा रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास भी ट्रैफिक सामान्य है। इसके अलावा पूसा गोल चक्कर और आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के पास भी वाहनों की आवाजाही सामान्य है।

सरदार पटेल मार्ग पर अबाई मार्ग के पास और धौला कुआं लूप पर भी ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। वसंत विहार से आईजीआई एयरपोर्ट तक यातायात सामान्य है। वहीं रिंग रोड पर सराय काले खां से आईटीओ तक और आईटीओ के ए-पॉइंट पर भी वाहनों की आवाजाही सामान्य बताई गई है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज वाले हिस्से और लाल किले के सामने भी ट्रैफिक सामान्य है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर यातायात सामान्य हो गया है। सी-हेक्सागन और पुराना किला रोड पर भी अब ट्रैफिक सामान्य होने की जानकारी दी गई है।

इन चौराहों और इलाकों में भी नहीं है जाम

सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग के चौराहे पर दोनों तरफ यातायात सामान्य है। 11 मूर्ति के पास सरदार पटेल मार्ग पर मदर टेरेसा क्रिसेंट टी-पॉइंट पर भी जाम नहीं है। मोती बाग चौराहे पर यातायात सामान्य चल रहा है।

इसके अलावा सोनिया विहार पुश्ता, सीलमपुर रेड लाइट से धरमपुरा तक, खजूरी चौक, खजूरी इलाके और नंद नगरी में भी ट्रैफिक सामान्य है।

दिल्ली के इन बॉर्डर पर भी यातायात सामान्य

दिल्ली के कई बॉर्डर पर भी वाहनों की आवाजाही सामान्य होने की सूचना है। आनंद विहार आईएसबीटी, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और भोपुरा बॉर्डर पर ट्रैफिक सामान्य है।

कालिंदी कुंज बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली, दोनों तरफ यातायात सामान्य चल रहा है। वहीं एनएच-48 पर रंगपुरी फ्लाईओवर के पास भी ट्रैफिक सामान्य है।

घर से निकलने से पहले जरूर देखें अपडेट

फिलहाल दिल्ली के इन रास्तों पर ट्रैफिक सामान्य होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि CJP के प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यातायात की स्थिति बदल सकती है। ऐसे में घर से निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ताजा अपडेट जरूर देख लें, ताकि रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।