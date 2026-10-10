Kia की नई कार खरीदें और 3 साल बाद पाएं 75% तक बायबैक वैल्यू! Sonet से Seltos तक इन गाड़ियों पर मिलेगा फायदा

Kia India ने अपने ग्राहकों के लिए Assured Buyback Programme का विस्तार किया है। इस योजना के तहत पेट्रोल-डीजल (ICE), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को भविष्य में अपनी गाड़ी की कीमत को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। कंपनी ने तीन साल बाद पात्र ICE कारों पर 75% तक और इलेक्ट्रिक कारों पर 70% तक की सुनिश्चित बायबैक वैल्यू देने की पेशकश की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए पुरानी कार बदलकर नई कार खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाना है। हालांकि, वास्तविक बायबैक वैल्यू चुने गए प्लान और नियमों पर निर्भर करेगी।

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किन कारों पर मिलेगा बायबैक का फायदा?

Kia ने 9 अक्टूबर 2026 को इस कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की थी। इसमें Sonet, Syros, New Seltos, Carens, Carens Clavis और Sorento जैसे मॉडल शामिल हैं। ग्राहक नई कार खरीदते समय कंपनी की भागीदार अधिकृत डीलरशिप के जरिए इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

इसके तहत गाड़ी की भविष्य की एक सुनिश्चित कीमत खरीदारी के समय ही तय कर दी जाएगी। इससे ग्राहकों को पहले से अंदाजा रहेगा कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर उन्हें अपनी कार के बदले कितनी रकम मिल सकती है। हालांकि, यह सुविधा संबंधित मॉडल की पात्रता और कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार मिलेगी।

कितने साल और कितने किलोमीटर के लिए मिलेगा प्लान?

Kia के Assured Buyback Programme में अलग-अलग अवधि और माइलेज के विकल्प दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल कारों के लिए ग्राहक तीन, चार या पांच साल का प्लान चुन सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए तीन और चार साल के विकल्प उपलब्ध हैं।

इसके अलावा सालाना 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर तक ड्राइविंग वाले प्लान भी मिलेंगे। चुनी गई अवधि के दौरान अधिकतम माइलेज सीमा 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है। कंपनी के मुताबिक, बायबैक वैल्यू निर्धारित करते समय प्लान की अवधि, माइलेज और अन्य नियमों को ध्यान में रखा जाएगा।

पुरानी कार बदलकर नई खरीदना होगा आसान?

Kia India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा कि ग्राहक अब कार खरीदते समय उसकी रीसेल वैल्यू और भविष्य में अपग्रेड करने की सुविधा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कंपनी का यह कार्यक्रम ग्राहकों को वाहन की भविष्य की कीमत को लेकर पारदर्शिता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

इस योजना का संचालन संबंधित प्रोग्राम पार्टनर करेगा और निर्धारित अवधि पूरी होने पर पात्र ग्राहकों को समझौते की शर्तों के अनुसार बायबैक वैल्यू मिलेगी। ऐसे में कार खरीदने से पहले डीलरशिप से प्लान की लागत, माइलेज सीमा, पात्रता और भुगतान की शर्तों की पूरी जानकारी लेना जरूरी है।