Royal Enfield की इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 अब हैदराबाद में भी उपलब्ध! ₹1.99 लाख से कीमत, जानें फीचर्स

रॉयल एनफील्ड के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Flying Flea ने भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाते हुए हैदराबाद में एंट्री कर ली है। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद देश का दूसरा शहर बन गया है, जहां कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Flying Flea C6 उपलब्ध होगी। बेंगलुरु में यह बाइक अब तक एक लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। कंपनी ने हैदराबाद में ग्राहकों के लिए चार नए टचपॉइंट शुरू किए हैं, जहां बिक्री और सर्विस से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी।

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हैदराबाद में कहां मिलेगी Flying Flea C6?

Flying Flea ने हैदराबाद में एक कंपनी स्टोर और तीन अतिरिक्त आउटलेट शुरू किए हैं। कंपनी का रिटेल और सर्विस नेटवर्क हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करेगा।

इसके तहत एर्रागड्डा में एक खास सर्विस सेंटर बनाया गया है, जहां तकनीकी समस्याओं से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, बाकी तीन सेंटरों पर नियमित सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा।

कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को बाइक खरीदने के साथ सर्विस और बिक्री के बाद बेहतर सहायता उपलब्ध कराना है।

Flying Flea C6 की कीमत कितनी है?

Flying Flea C6 की एक्स-शोरूम कीमत ₹2.79 लाख रखी गई है। हालांकि, ग्राहक इसे Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल के तहत ₹1.99 लाख में भी खरीद सकते हैं।

BaaS मॉडल में बैटरी के इस्तेमाल के लिए अलग शुल्क देना होता है। इसलिए इसकी कुल लागत बैटरी प्लान पर निर्भर करेगी। यह इलेक्ट्रिक बाइक तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इनमें Storm Black, Flea Green और Parachute White शामिल हैं।

इसके साथ कंपनी 24 घंटे और सातों दिन रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी दे रही है।

बैटरी, पावर और टॉप स्पीड

Flying Flea C6 में 3.91kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है। इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 15.4kW यानी करीब 21bhp की पावर और 60Nm का मोटर टॉर्क जनरेट करती है।

कंपनी के मुताबिक, बाइक का व्हील टॉर्क 400Nm से ज्यादा है। इसकी दावा की गई टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा है और वजन 124 किलोग्राम है।

कितने समय में चार्ज होगी बाइक?

Flying Flea C6 में Rapid, Standard और Trickle जैसे तीन चार्जिंग मोड मिलते हैं।

बाइक को सामान्य 16A सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 20% से 80% तक चार्ज होने में करीब 60 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लेती है।

मिलेंगे कई एडवांस फीचर्स

Flying Flea C6 में पुराने जमाने की मोटरसाइकिलों से प्रेरित डिजाइन के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें लीन-एंगल सेंसिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और वॉयस असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इसके अलावा लाइव लोकेशन शेयरिंग, बाइक गिरने पर अलर्ट और राइडिंग मोड बदलने के लिए रोटरी स्विच भी दिया गया है।

बाइक में जॉयस्टिक से कंट्रोल होने वाली TFT टचस्क्रीन, Wi-Fi, Bluetooth और 4G कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें रिमोट मॉनिटरिंग और OTA सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा भी मौजूद है।

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भारत के बाहर भी बढ़ रहा Flying Flea का नेटवर्क

Flying Flea C6 को भारत और ब्रिटेन में 200 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम ने विकसित किया है। कंपनी के मुताबिक, इस बाइक से जुड़ी 45 से ज्यादा पेटेंट एप्लिकेशन दाखिल की गई हैं।

इसे 2025 में डिजाइन कॉन्सेप्ट कैटेगरी में Red Dot Award भी मिल चुका है। भारत के अलावा Flying Flea ने यूरोप और ब्रिटेन में भी अपना नेटवर्क बढ़ाया है। पेरिस, बार्सिलोना, बर्लिन, रोम और लंदन में इसके स्टोर मौजूद हैं।

हैदराबाद में एंट्री के साथ कंपनी अब भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।