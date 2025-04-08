Jio का IPL गिफ्ट: अब बिना रुके देखें हर मैच, फ्री में Hotstar सब्सक्रिप्शन

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीJio का IPL गिफ्ट: अब बिना रुके देखें हर मैच, फ्री में Hotstar सब्सक्रिप्शन

IPL 2025 के फैन्स अब फ्री में मैच देख सकते हैं। Jio ने अपने यूजर के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन प्लान की डेडलाइन बढ़ा दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 11:20 IST
JioHotstar Subscription Plan
देश में IPL 2025 की धूम मची हुई है और करोड़ों क्रिकेट फैंस मोबाइल पर हर मैच देखना चाहते हैं। इसी को देखते हुए Reliance Jio ने अपना पॉपुलर ऑफर फिर से एक्टिव कर दिया है, जिसमें यूजर्स को फ्री में JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन (Hotstar Mobile Subscription) मिल रहा है।

पहले ये ऑफर 22 मार्च को लॉन्च हुआ था और इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई थी। लेकिन अब कंपनी ने इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है, ताकि जो लोग पिछली बार छूट गए थे, वो अब इस ऑफर का फायदा ले सकें।

कौन-कौन से प्लान में मिलेगा ये फ्री सब्सक्रिप्शन?

Jio ने बताया है कि ये फ्री Hotstar Mobile Subscription (Jio Hotstar Offer) सिर्फ उन्हीं प्रीपेड यूजर्स को मिलेगा जो ₹299 या उससे ज्यादा का रिचार्ज करेंगे। यानी अगर आप ₹299 या उससे ऊपर का कोई भी प्लान लेते हैं, तो आपको 90 दिन तक फ्री में Hotstar मिलेगा।

ध्यान रहे कि ये सब्सक्रिप्शन आपके रिचार्ज के साथ बंधा है, अलग से नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेस प्लान 90 दिन तक बढ़ेगा — उसकी वैलिडिटी वही रहेगी, बस आपको IPL देखने के लिए 90 दिन का एक्स्ट्रा मजा मिलेगा।

₹299 वाले बेसिक प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

अगर आप ₹299 वाला प्लान लेते हैं, तो आपको नीचे दी गई सुविधा मिलेगी:

  • 28 दिन की वैलिडिटी
     
  • हर दिन 1.5GB डाटा
     
  • अनलिमिटेड कॉलिंग (लोकल, STD और रोमिंग)
     
  • हर दिन 100 SMS
     
  • साथ में 90 दिन का Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन (Hotstar Free Plan)
     

तो अगर आप सिर्फ IPL देखने के लिए टेंशन में हैं, तो ये प्लान एकदम परफेक्ट है।

सिर्फ डेटा चाहिए? Jio के पास उसके लिए भी ऑप्शन है

अगर आपका बेस प्लान पहले से चालू है और आपको बस थोड़ा सा डेटा और Hotstar चाहिए, तो Jio ने इसके लिए भी जियो ने दो नए data vouchers निकाले हैं।

₹100 वाला वाउचर में मिलेगा 5GB हाई-स्पीड डेटा + 90 दिन का Hotstar Mobile Subscription मिलेगा। ₹195 वाला वाउचर में मिलेगा 15GB हाई-स्पीड डेटा + वही 90 दिन वाला Hotstar Subscription मिलेगा। बता दें कि दोनों ही वाउचर में डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64 kbps हो जाएगी। लेकिन हां, इन्हें चलाने के लिए आपका कोई एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 8, 2025