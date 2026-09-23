iPhone 17 पर Flipkart का धमाका ऑफर! 98,400 रुपये वाला फोन मिल सकता है कम कीमत में

Apple के iPhone 17 को लेकर Flipkart ने Big Billion Days सेल से पहले बड़ा इशारा दिया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने iPhone 17 को अपनी “Top deals coming soon” लिस्ट में शामिल किया है। कंपनी ने टीजर में इसकी शुरुआती कीमत 7X,XXX रुपये बताई है। हालांकि अभी तक इसकी सही कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।

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अगर यह ऑफर लागू होता है, तो iPhone 17 की कीमत मौजूदा Flipkart लिस्टिंग प्राइस 98,400 रुपये से काफी कम हो सकती है। यह डील ऐसे समय में आ रही है, जब Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करने के बाद भारत में iPhone 17 की आधिकारिक कीमत बढ़ा दी है।

Flipkart पर कब शुरू होगी डील?



Flipkart की Big Billion Days सेल से पहले Early Bird Deals 24 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं, बड़ी सेल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाली है। कंपनी ने iPhone 17 के लिए अभी सिर्फ शुरुआती कीमत का संकेत दिया है। यह साफ नहीं किया गया है कि 7X,XXX रुपये वाली कीमत किस स्टोरेज वेरिएंट के लिए होगी।



टीजर में कीमत के साथ एक एस्टरिस्क भी दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस ऑफर पर कुछ नियम और शर्तें लागू हो सकती हैं।

बैंक ऑफर से और कम हो सकती है कीमत



Flipkart iPhone 17 पर कुछ अतिरिक्त पेमेंट ऑफर भी देने की तैयारी कर रहा है। इनमें चुनिंदा बैंक कार्ड पर डिस्काउंट, 10% तक की बचत, 1,250 रुपये के वेलकम वाउचर, कार्डलेस EMI और Flipkart Pay Later जैसे फायदे शामिल हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इन ऑफर्स की मदद से ग्राहकों को फोन खरीदने में अतिरिक्त बचत मिल सकती है।

iPhone 17 की मौजूदा कीमत कितनी है?



iPhone 17 को भारत में 256GB मॉडल के लिए 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन बाद में Apple ने इसकी कीमत बढ़ाकर 99,900 रुपये कर दी। वहीं, इसका 512GB वेरिएंट अब 1,24,900 रुपये में लिस्टेड है।

फिलहाल Flipkart ने iPhone 17 की सेल कीमत और स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी जारी नहीं की है। ऐसे में फोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए 24 सितंबर से शुरू होने वाली Early Bird Deal पर नजर रखना जरूरी होगा।