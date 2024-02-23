Flash Sale: iPhone 14 फोन 58,000 रुपये से कम में खरीदने का मौका

iPhone 14 पर शानदार डील खोज रहे हैं? Flipkart पर आपको ये फोन काफी कम दाम में मिल सकता है। फ्लिपकार्ट सिर्फ आज के लिए यानि 23 फरवरी, 2024 तक, ई-कॉमर्स साइट iPhone 14 के 128 जीबी मॉडल को 57,999 रुपये की रियायती कीमत पर पेश कर रही है। भले ही iPhone 14, iPhone 15 की तुलना में थोड़ा पुराना लग सकता है, फिर भी यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अपने iOS डिवाइस पर स्विच करना या अपग्रेड करना चाहते हैं। इसका प्रीमियम डिज़ाइन और प्रभावशाली विशेषताएं इसे 2024 में भी एक सार्थक निवेश बनाती हैं। आइए फ्लिपकार्ट पर iPhone 14 डील पर एक विस्तृत नज़र डालें।

58,000 रुपये से कम में

फ्लिपकार्ट वर्तमान में 128GB iPhone 14 को 57,999 रुपये की रियायती कीमत पर पेश कर रहा है। लेकिन सौदा और भी मधुर हो जाता है। यदि आप पुराने iPhone से अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप अपने iPhone 12 में ट्रेडिंग करके 20,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं, या iPhone 13 के लिए 29,000 रुपये तक की छूट भी पा सकते हैं। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड, वनकार्ड क्रेडिट कार्ड ईएमआई और अन्य बैंक ऑफर्स के साथ अतिरिक्त छूट भी दे रहा है। इन सभी बचतों, ट्रेड-इन सौदों और बैंक प्रचारों के साथ, आप अच्छी कीमत पर iPhone 14 प्राप्त कर सकते हैं।

आईफोन 14 क्यों खरीदें?

आप सोच रहे होंगे कि आपको नवीनतम iPhone 15 के बजाय iPhone 14 को क्यों चुनना चाहिए। आखिरकार, Apple ने पहले ही स्मार्टफोन की अपनी नई रेंज लॉन्च कर दी है, और iPhone 15 निस्संदेह सबसे प्रभावशाली है। हालाँकि, भले ही iPhone 15 एक ताज़ा iPhone अनुभव प्रदान करता है, लेकिन यह iPhone 14 पर हावी नहीं होता है। iPhone 14 अभी भी एक प्रीमियम डिवाइस है जो बाज़ार में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। और इस पर मिलने वाली छूट के साथ यह अधिक किफायती भी है। यदि आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो यहां चार कारण बताए गए हैं कि प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए iPhone 14 अभी भी हमारी शीर्ष पसंद में से एक है - खासकर यदि आप इसे रियायती मूल्य पर पा सकते हैं। शानदार डिस्प्ले: iPhone 14 में 6.1 इंच की बड़ी सुपर रेटिना XDR OLED स्क्रीन है जो क्रिस्प और रंगीन तस्वीरें देती है। यह एचडीआर को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की व्यापक रेंज का आनंद ले सकते हैं। चाहे आप फिल्में देख रहे हों या वेब ब्राउज़ कर रहे हों, iPhone 14 का डिस्प्ले सब कुछ अद्भुत बना देगा।

शक्तिशाली प्रदर्शन

iPhone 14 Apple के A15 बायोनिक चिप पर चलता है, जो उद्योग में सबसे उन्नत प्रोसेसर में से एक है। यह आपके द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को संभाल सकता है, कई ऐप्स के बीच स्विच करने से लेकर कठिन गेम खेलने तक। iPhone 14 एक सहज और तेज़ डिवाइस है जो आपको निराश नहीं करेगा।

शानदार कैमरा

iPhone 14 फोटोग्राफी विभाग में भी चमकता है, जिसमें एक डुअल-कैमरा सिस्टम है जो शानदार तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर सकता है। 12MP का मुख्य कैमरा कम रोशनी की स्थिति में भी तेज और विस्तृत शॉट ले सकता है, जबकि 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा वाइड-एंगल तस्वीरें खींच सकता है जो दृश्य के अधिक हिस्से को कैप्चर करता है। वीडियो प्रेमियों के लिए, iPhone 14 डॉल्बी विजन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग प्रदान करता है, जो गतिशील रेंज और रंग सटीकता को बढ़ाता है।

बेहतर बैटरी

iPhone 14 में अपने पूर्ववर्ती iPhone 13 की तुलना में थोड़ी बड़ी बैटरी है, जिसकी क्षमता 3,279 एमएएच है। Apple का कहना है कि इससे बैटरी लाइफ में थोड़ा सुधार हुआ है, iPhone 14 को 20 घंटे के वीडियो प्लेबैक, 16 घंटे के स्ट्रीम किए गए वीडियो और 80 घंटे के ऑडियो प्लेबैक के लिए रेट किया गया है। दूसरी ओर, iPhone 13 को 19 घंटे के वीडियो प्लेबैक, 15 घंटे के स्ट्रीम किए गए वीडियो और 75 घंटे के ऑडियो प्लेबैक के लिए रेट किया गया है।