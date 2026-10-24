आपकी वेबसाइट भी हो सकती है हैकर्स के निशाने पर! FBI ने जारी किया अलर्ट, तुरंत चेक करें ये दो खामियां

अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं या आपका कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने PHP तकनीक का इस्तेमाल करने वाली वेबसाइटों और सर्वरों को लेकर गंभीर साइबर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने दो खतरनाक सुरक्षा खामियों की पहचान की है, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं और संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकते हैं।

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किन दो खामियों को लेकर जारी हुआ अलर्ट?

FBI के मुताबिक, PHP आधारित सिस्टम में दो सुरक्षा खामियां सामने आई हैं, जिनकी पहचान CVE-2026-109618 और CVE-2026-109619 के रूप में हुई है।

इन कमजोरियों का फायदा उठाकर साइबर अपराधी वेबसाइटों और सर्वरों पर हमला कर सकते हैं। इससे कारोबार का जरूरी डेटा खतरे में पड़ सकता है और ऑनलाइन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

एजेंसी ने वेबसाइट ऑपरेटरों और कंपनियों को जल्द से जल्द उपलब्ध सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी है।

तुरंत अपडेट नहीं कर सकते तो क्या करें?

FBI ने चेतावनी दी है कि अगर किसी प्रभावित सिस्टम को तुरंत अपडेट करना संभव नहीं है, तो उसे अस्थायी रूप से ऑफलाइन कर देना चाहिए।

कंपनियों को यह भी जांचना चाहिए कि उनके नेटवर्क में किन-किन जगहों पर PHP का इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर पर इंटरनेट से सीधे जुड़े सर्वरों और PHP इस्तेमाल करने वाले थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

वेबसाइट मालिक अपने IT सपोर्ट, डेवलपर या होस्टिंग कंपनी से संपर्क करके जरूरी अपडेट करवा सकते हैं।

कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट पर हमला हुआ है?

FBI ने सर्वरों पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने को कहा है। अगर PHP से जुड़ी कोई प्रक्रिया अचानक सिस्टम कमांड चलाने लगे या अनजान फाइलें डाउनलोड करे, तो यह साइबर हमले का संकेत हो सकता है।

अगर किसी सिस्टम के हैक होने का शक है, तो उसे तुरंत नेटवर्क से अलग करें और वेब सर्वर तथा PHP के लॉग सुरक्षित रखें। अमेरिका में प्रभावित संस्थाएं स्थानीय FBI कार्यालय या ic3.gov के जरिए शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

आखिर PHP क्या है और क्यों जरूरी है?

PHP एक लोकप्रिय ओपन-सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन बनाने में किया जाता है।

यह सर्वर पर काम करती है और डेटाबेस से जानकारी लेकर वेबसाइट पर दिखाने में मदद करती है। WordPress, Drupal और Magento जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म PHP तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, PHP इस्तेमाल करने वाली हर वेबसाइट के प्रभावित होने का मतलब नहीं है। जोखिम इस बात पर निर्भर करेगा कि वेबसाइट या सर्वर में कमजोरियों से प्रभावित सॉफ्टवेयर मौजूद है या नहीं।

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क्या करें वेबसाइट मालिक? अपने सिस्टम का PHP वर्जन और सिक्योरिटी अपडेट जांचें। तकनीकी जानकारी के लिए php.net, CERT-EU की सिक्योरिटी एडवाइजरी और अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी CISA के अपडेट देख सकते हैं।