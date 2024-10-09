scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीExcitel के प्लान्स: OTT और इंटरनेट का मजा एक साथ, बिना अलग सब्सक्रिप्शन के!

Excitel के प्लान्स: OTT और इंटरनेट का मजा एक साथ, बिना अलग सब्सक्रिप्शन के!

अगर आप हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट का अनुभव करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए एक शानदार मौका है। तो आज ही ये प्लान ले जिसका नाम है, (Excitel) Excitel का 400 एमबीपीएस केबल कटर प्लान आपको डिज़्नी+ हॉटस्टार, ज़ी5, और सोनीलिव जैसी 18 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का मजा एक ही प्लान में देता है। और जाने....

Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 11:38 IST

The New age of Internet and Entertainment

इंटरनेट ने एंटरटेनमेंट के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब आप अपनी पसंद के टीवी शोज़ और ओटीटी कंटेंट का मजा बिना किसी रुकावट के ले सकते हैं। लेकिन कई सब्सक्रिप्शन्स की वजह से यह काम महंगा और झंझट भरा हो जाता था। अब, ब्रॉडबैंड कंपनियां आपके लिए एक ही जगह पर हाई-स्पीड इंटरनेट और ओटीटी शोज़ की सारी सुविधाएं लेकर आई हैं।

Excitel's Cable Culture Plan

Excitel का 400 एमबीपीएस केबल कटर प्लान एक बेहतरीन विकल्प है। इस प्लान में आपको 18 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स और 300 से अधिक लाइव टीवी चैनल्स मिलते हैं, जैसे कि:

Disney+ Hotstar (डिज़्नी+ हॉटस्टार)
Zee5
SonyLiv
StarPlus HD
Sony HD
Colors HD

यह सब आपको मात्र ₹734 प्रति माह + GST में मिलेगा। इस प्लान के साथ आप हाई-स्पीड गेमिंग, स्ट्रीमिंग और ब्राउज़िंग का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं।

Airtel Xstream

यदि आप अपने परिवार के लिए बेहतरीन OTT अनुभव चाहते हैं, तो एयरटेल का Xstream प्लान आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको:

100 Mbps speed
350+ टीवी चैनल्स (HD शामिल)
Disney+ Hotstar जैसे 20 OTT ऐप्स
सिर्फ ₹899+ GST में मिलेंगे।

JioFiber

जिन यूज़र्स को बेहतरीन टीवी अनुभव चाहिए, उनके लिए जिओ फाइबर JioFiber का यह प्लान उत्तम है। इसमें शामिल हैं:

800+ टीवी चैनल्स
Amazon Prime, Disney+ Hotstar, Zee5 जैसे 10 OTT ऐप्स

(सिर्फ ₹999+ GST के मासिक शुल्क पर)

अब आप अपने सभी पसंदीदा OTT ऐप्स और टीवी चैनल्स को एक ही प्लान में पा सकते हैं। अलग-अलग सब्सक्रिप्शन्स की परेशानी और खर्चों को अलविदा कहें। आज ही सब्सक्राइब करें और अपने बजट में एंटरटेनमेंट का आनंद लें! इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि आपका पैसा भी बच जाएगा।

Oct 9, 2024