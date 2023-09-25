Elon Musk Robot: Musk ने फिर दुनिया को चौंकाया बना दिया इंसानों जैसा रोबोट?

आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन कुछ ना कुछ कमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी ने लोगों का जीवन आसान कर दिया है। काफी सारा काम इंसान का मशीन कर देती है महीनों का काम चंद मिनटों में हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी वाह-वाह करते नहीं थकेंगे। दरअसल Elon Musk की कंपनी Tesla ने अपने Humanoid Robot Optimus का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें Humanoid Robot Optimus अलग-अलग तरीके काम करते नजर आ रहा है और वो भारत का योग करते हुए भी नजर आ रहा है। वीडियो शुरुआत के कुछ सेकंड में रोबोट इंसान के तरह सारा काम कर रहा है और आगे की वीडियो में बैलेंस और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ योगासन करता दिख रहा है। टेस्ला ऑप्टिमस ने जो किया है उसके मुताबिक, ऑप्टिमस अपने हाथ और पैरों को इंसानो की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रोबोट इंसानों की तरह सारे आम जीवन वाले काम कर रहा है, इस वीडियो को टेस्ला ऑप्टिमस के ऑफिशियल X अकाउंट पर शेयर किया गया है।

टेस्लाबॉट अब टेस्ला कारों के तरह एंड-टू-एंड न्यूरल नेटवर्क पर चल रहा है, जो वीडियो इनपुट को प्रोग्रेस कर सकता है और कंट्रोल आउटपुट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा सीईओ एलन मस्क ने वीडियो पर प्रोग्रेस लिखकर रिएक्ट किया है और रोबोट का नमस्ते करते हुए पोज शेयर किया है। इंटरनेट यूजर्स रोबोट की नई एबिलिटी से काफी इंप्रेस हो रहे हैं, और पोस्ट पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। एलोन मस्क की पोस्ट पर कई यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें वो अपने अलग-अलग कमेंट्स कर के अपनी रोबोट को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनमें से एक यूजर्स ने कहा ये आसान नहीं है, तो दूसरे ने कहा स्पीचलेस, इसके अलावा हजारों यूजर्स ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।