scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीElon Musk Robot: Musk ने फिर दुनिया को चौंकाया बना दिया इंसानों जैसा रोबोट?

Elon Musk Robot: Musk ने फिर दुनिया को चौंकाया बना दिया इंसानों जैसा रोबोट?

Humanoid Robot Optimus अलग-अलग तरीके काम करते नजर आ रहा है और वो भारत का योग करते हुए भी नजर आ रहा है। शुरुआत के कुछ सेकंड में रोबोट इंसान के तरह सारा काम कर रहा है और आगे बैलेंस और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ योगासन करता दिखाई दे रहा है।

Advertisement
Adarsh
Adarsh
New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 12:06 IST
Humanoid Robot Optimus अलग-अलग तरीके काम करते नजर आएगा
Humanoid Robot Optimus अलग-अलग तरीके काम करते नजर आएगा

आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन कुछ ना कुछ कमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी ने लोगों का जीवन आसान कर दिया है। काफी सारा काम इंसान का मशीन कर देती है महीनों का काम चंद मिनटों में हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी वाह-वाह करते नहीं थकेंगे। दरअसल Elon Musk की कंपनी Tesla ने अपने Humanoid Robot Optimus का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें Humanoid Robot Optimus अलग-अलग तरीके काम करते नजर आ रहा है और वो भारत का योग करते हुए भी नजर आ रहा है। वीडियो शुरुआत के कुछ सेकंड में रोबोट इंसान के तरह सारा काम कर रहा है और आगे की वीडियो में बैलेंस और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ योगासन करता दिख रहा है। टेस्ला ऑप्टिमस ने जो किया है उसके मुताबिक, ऑप्टिमस अपने हाथ और पैरों को इंसानो की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रोबोट इंसानों की तरह सारे आम जीवन वाले काम कर रहा है, इस वीडियो को टेस्ला ऑप्टिमस के ऑफिशियल X अकाउंट पर शेयर किया गया है। 

advertisement

Also Read: Tesla Mega Factory: सऊदी अरब और तुर्की टेस्ला की फैक्ट्री खोलने की तैयारी में

टेस्लाबॉट अब टेस्ला कारों के तरह एंड-टू-एंड न्यूरल नेटवर्क पर चल रहा है, जो वीडियो इनपुट को प्रोग्रेस कर सकता है और कंट्रोल आउटपुट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा सीईओ एलन मस्क ने वीडियो पर प्रोग्रेस लिखकर रिएक्ट किया है और रोबोट का नमस्ते करते हुए पोज शेयर किया है। इंटरनेट यूजर्स रोबोट की नई एबिलिटी से काफी इंप्रेस हो रहे हैं, और पोस्ट पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। एलोन मस्क की पोस्ट पर कई यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें वो अपने अलग-अलग कमेंट्स कर के अपनी रोबोट को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनमें से एक यूजर्स ने कहा ये आसान नहीं है, तो दूसरे ने कहा स्पीचलेस, इसके अलावा हजारों यूजर्स ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 25, 2023