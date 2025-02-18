Elon Musk AI Grok 3: ‘पृथ्वी का सबसे स्मार्ट एआई’, एलोन मस्क ने ग्रोक 3 किया लॉन्च! - ऐसे कर सकेंगे इस्तेमाल

Elon Musk AI Grok 3: एलोन मस्क और xAI ने आज ग्रोक 3 (Grok 3) चैटबॉट को लॉन्च कर दिया। एलोन मस्क ने ग्रोक 3 को "पृथ्वी का सबसे स्मार्ट एआई" बताया है।

लॉन्च के दौरान, मस्क xAI की टीम के सदस्यों के साथ बैठे थे, जब उन्होंने ग्रोक 3 की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, और बताया कि यह कैसे OpenAI, Google, DeepSeek और अन्य जैसे अन्य AI मॉडलों से कंपटीशन के अलाला इन्हें हरा सकता है। लॉन्च के दौरान सवालों का जवाब देते हुए मस्क ने कहा, "लोग ग्रोक से प्यार करने जा रहे हैं।"

advertisement

ग्रोक नाम का क्या मतलब?

यूजर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि xAI और एलोन मस्क ने अपने AI मॉडल का नाम ग्रोक क्यों रखा है। दरअसल यह शब्द रॉबर्ट हेनलेन के नोवल Stranger in a Strange Land से आया है। इसका उपयोग मंगल ग्रह पर पले-बढ़े एक करैक्टर द्वारा किया जाता है और इसका मतलब किसी चीज को पूरी तरह और गहराई से समझना है।

मस्क ने ग्रोक 3 के लॉन्च में अपनी टीम की सराहना करते हुए कहा कि हमारा मानना ​​है कि ग्रोक 3, ग्रोक 2 की तुलना में अधिक सक्षम है।

मस्क और एक्सएआई टीम ने बताया कि कैसे ग्रोक 3 मैथ, साइंस और कोडिंग बेंचमार्क में Gemini 2 Pro, Claude 3.5 Sonnet ,GPT 4o और DeepSeek V3 जैसे अन्य सभी मॉडलों से बेहतर था।

मस्क ने ग्रोक 3 के लिए OpenAI o3 Mini, DeepSeek R1 और हाल ही में लॉन्च किए गए Gemini 2.0 फ्लैश रीजनिंग के समान एक रीजनिंग मॉडल की भी घोषणा की। ग्रोक 3 यूजर्स को अपने विचारों की सीरीज दिखाएगा, जिससे उन्हें यह देखने को मिलेगा कि चैटबॉट समस्याओं से कैसे निपटता है और यूजर्स का जवाब कैसे देता है।

Grok 3 में डीप सर्च की सुविधा

कंपटीशन में शामिल होने के लिए, xAI ने ग्रोक के अपने एआई एजेंट 'डीप सर्च' की भी घोषणा की। डीप सर्च ओपनएआई के डीप रिसर्च एआई एजेंट के समान काम करता है, जो यूजर्स को समय बचाने के साथ-साथ सवालों पर रिसर्च करने और विस्तृत जवाब प्राप्त करने की अनुमति देता है।

Grok 3 का कैसे करे पाएंगे इस्तेमाल?

मस्क ने लॉन्च के दौरान कहा कि ग्रोक 3 का रोलआउट आज से शुरू हो रहा है। यह X के प्रीमियम+ प्लान के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जो हर महीने 1,525 रुपये या सालाना 18,300 रुपये से शुरू होता है।