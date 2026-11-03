दिवाली पर ₹8,000 बोनस देने का दावा निकला फर्जी! WhatsApp पर वायरल मैसेज से रहें सावधान

दिवाली का त्योहार नजदीक है और लोग खरीदारी की तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों को दिवाली पर ₹8,000 का बोनस दिया जा रहा है। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजा जा रहा है, जिस पर क्लिक करके पैसे पाने की बात कही गई है। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि यह मैसेज फर्जी है और इसके जरिए आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है।

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₹8,000 दिवाली बोनस का क्या है पूरा मामला?

वॉट्सऐप पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से दिवाली के मौके पर लोगों को ₹8,000 दिए जाएंगे। इस रकम को पाने के लिए मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने और अपनी जानकारी भरने को कहा जा रहा है।

ऐसे मैसेज देखकर कई लोग बोनस मिलने की उम्मीद में लिंक खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए बिना जांच किए किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें।

PIB ने बताई वायरल मैसेज की सच्चाई

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने ₹8,000 दिवाली बोनस देने वाले इस वायरल मैसेज को फर्जी बताया है। PIB के मुताबिक, सरकार की तरफ से इस तरह के किसी बोनस का ऐलान नहीं किया गया है।

यानी वॉट्सऐप पर प्रधानमंत्री के नाम से भेजा जा रहा यह दावा सही नहीं है। ऐसे में अगर कोई आपको यह मैसेज भेजता है, तो इसे सरकारी योजना समझकर अपनी निजी जानकारी साझा न करें।

प्रतीकात्मक तस्वीर

बोनस के नाम पर कैसे हो सकती है ठगी?

इस तरह के ऑनलाइन स्कैम में ठग पहले लोगों को पैसे मिलने का लालच देते हैं। इसके बाद वॉट्सऐप पर एक लिंक भेजते हैं। लिंक खोलने पर एक वेबसाइट सामने आ सकती है, जहां नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगी जा सकती है।

कई मामलों में ठग OTP और UPI PIN जैसी जरूरी जानकारी भी मांगते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी साझा कर देता है, तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। ऐसे में ₹8,000 के बोनस का लालच भारी पड़ सकता है।

ऑनलाइन ठगी से कैसे बचाएं अपनी कमाई?

अगर आपके वॉट्सऐप पर ऐसा मैसेज आता है, तो उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर अपना OTP, UPI PIN और बैंक से जुड़ी जानकारी साझा न करें।

किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही भरोसा करें। अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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दिवाली पर बोनस मिलने की खुशी में जल्दबाजी न करें। आपकी थोड़ी सी सावधानी मेहनत की कमाई को ठगों के हाथों में जाने से बचा सकती है।