Dell Laptop: डेल ने लॉन्च किया प्रिसिजन एंड लैटीट्यूड सीरीज के 11 नए लैपटॉप
Dell India ने बिजनेस कस्टमर्स के लिए Precision and Latitude सीरीज के 11 नए लैपटॉप मार्केट में लॉन्च किए हैं। ये लैपटॉप हाइब्रिड मॉडल में बनाए गए हैं यानी नियमित ग्राहक के साथ IT टीम भी लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकती है। Precision Notebook की खासियत है कि इनमे 13वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ लेटेस्ट एनवीडिया ग्राफिक कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है।
कुछ लैपटॉप्स में इंटेल वीप्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि पीसी को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सके। लैटिट्यूड और प्रिसिजन सीरीज के साथ डेल ने हाई-एंड ऑप्टिप्लेक्स 7410 AIO (ऑल-इन-वन) डेस्कटॉप और अल्ट्राशार्प मॉनिटर भी मार्केट में लॉन्च किया।
HP के नए पवेलियन लैपटॉप के लॉन्चिंग के आधार पर एक दिन बाद डेल ने इन लैपटॉप की रेंज मार्केट में उतारी है ताकी एचपी को मार्केट में कड़ी लेने वाले दी जा सके।
Product pricing (exclusive of taxes)
Model Starting Price (INR)
Dell Latitude 9440 194,900
Dell Latitude 7440 Ultralight 124,900
Dell Latitude 7640 15,000
Dell Latitude 7340 105,000
Dell Latitude 5440 87,000
Dell Latitude 3540 60,000
Dell Latitude 3340 65,000
Dell Latitude 3440 59,000
Dell Precision 7780 149,000
Dell Precision 5680 145,000
Dell Precision 3480 76,000
Dell OptiPlex 7410 AIO 64,500