scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीDell Laptop: डेल ने लॉन्च किया प्रिसिजन एंड लैटीट्यूड सीरीज के 11 नए लैपटॉप

Dell Laptop: डेल ने लॉन्च किया प्रिसिजन एंड लैटीट्यूड सीरीज के 11 नए लैपटॉप

Dell India ने बिजनेस कस्टमर्स के लिए Precision and Latitude सीरीज के 11 नए लैपटॉप मार्केट में लॉन्च किए हैं। ये लैपटॉप हाइब्रिड मॉडल में बनाए गए हैं यानी नियमित ग्राहक के साथ IT टीम भी लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 26, 2023 17:23 IST
Dell India ने 11 नए लैपटॉप मार्केट में लॉन्च किए हैं।
Dell India ने 11 नए लैपटॉप मार्केट में लॉन्च किए हैं।

Dell India ने बिजनेस कस्टमर्स के लिए Precision and Latitude सीरीज के 11 नए लैपटॉप मार्केट में लॉन्च किए हैं। ये लैपटॉप हाइब्रिड मॉडल में बनाए गए हैं यानी नियमित ग्राहक के साथ IT टीम भी लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकती है। Precision Notebook की खासियत है कि इनमे 13वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ लेटेस्ट एनवीडिया ग्राफिक कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। 

advertisement

कुछ लैपटॉप्स में इंटेल वीप्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि पीसी को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सके। लैटिट्यूड और प्रिसिजन सीरीज के साथ डेल ने हाई-एंड ऑप्टिप्लेक्स 7410 AIO (ऑल-इन-वन) डेस्कटॉप और अल्ट्राशार्प मॉनिटर भी मार्केट में लॉन्च किया। 

HP के नए पवेलियन लैपटॉप के लॉन्चिंग के आधार पर एक दिन बाद डेल ने इन लैपटॉप की रेंज मार्केट में उतारी है ताकी एचपी को मार्केट में कड़ी लेने वाले दी जा सके।

Product pricing (exclusive of taxes)

Model                                             Starting Price (INR)
Dell Latitude 9440                          194,900
Dell Latitude 7440 Ultralight           124,900
Dell Latitude 7640                          15,000
Dell Latitude 7340                          105,000
Dell Latitude 5440                           87,000
Dell Latitude 3540                           60,000
Dell Latitude 3340                           65,000
Dell Latitude 3440                           59,000
Dell Precision 7780                        149,000
Dell Precision 5680                        145,000
Dell Precision 3480                         76,000
Dell OptiPlex 7410 AIO                   64,500
 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 26, 2023