अब स्मार्टफोन ही बनेगा आपका Metro Card, जानिए बिना कार्ड के कैसे करें मेट्रो में सफर

मेट्रो में सफर करते समय कई बार मेट्रो कार्ड भूल जाते हैं। ऐसे में काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। लेकिन, अब नहीं। अब आपका स्मार्टफोन ही आपका मेट्रो कार्ड होगा। आर्टिकल में जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 15, 2025 13:00 IST
दिल्ली मेट्रो

क्या आपको ऑफिस के लिए निकलते वक्त कभी मेट्रो कार्ड घर पर भूलने का पछतावा हुआ है? अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सफर को और भी आसान बना दिया है। अब आप अपने स्मार्टफोन को ही मेट्रो कार्ड (Metro Card) में बदल सकते हैं और बिना किसी झंझट के यात्रा कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको Delhi Metro Momentum 2.0 (Delhi Sarathi) ऐप की मदद से डिजिटल मेट्रो कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताएंगे।

कैसे बदलें स्मार्टफोन को डिजिटल मेट्रो कार्ड में? (Metro Digital Card Registration Process)

दिल्ली मेट्रो की नई डिजिटल सुविधा से अब आप अपने स्मार्टफोन से ही QR Code Scan करके एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। हम आपको  डिजिटल मेट्रो कार्ड रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस नीचे बता रहे हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले Delhi Metro Momentum 2.0 (Delhi Sarathi) ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें।

स्टेप 2: ऐप इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करें और अपना मोबाइल नंबर डालें।

स्टेप 3: OTP एंटर करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।

स्टेप 4: ऐप के होम पेज पर "Multiple Journey QR Ticket" का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आपको एक डिजिटल कार्ड दिखेगा, जिसमें QR Code होगा।

स्टेप 6: नीचे रिचार्ज के लिए ₹200, ₹300 और ₹400 के ऑप्शन्स मिलेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से अमाउंट चुनें और Pay Now पर क्लिक करके रिचार्ज करें।

स्टेप 7: अब आपका डिजिटल मेट्रो कार्ड एक्टिव हो चुका है और आप बिना फिजिकल कार्ड के मेट्रो में सफर कर सकते हैं!

डिजिटल मेट्रो कार्ड के फायदे (Benefits of Digital Metro Card)

डिजिटल मेट्रो कार्ड होने के बाद फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में बस QR Code स्कैन करना और चेक-इन हो जाएगा। बता दें कि इस कार्ड पर पीक आवर्स में 10% और ऑफ-पीक आवर्स में 20% तक की छूट मिलती है। इस कार्ड के बाद बार-बार रिचार्ज करने और लाइन में लगने की झंझट नहीं है। 

