Claude Cowork अब मोबाइल पर भी करेगा काम! लैपटॉप बंद करने के बाद भी चलता रहेगा AI एजेंट

एंथ्रोपिक के एआई एजेंट क्लॉड कोवर्क को अब मोबाइल और वेब पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे यूजर अपने कंप्यूटर पर कोई काम शुरू करके बाद में फोन से उसकी प्रोग्रेस देख सकेंगे और पूरा हुआ काम भी कहीं से एक्सेस कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इस अपडेट के बाद एआई एजेंट के इस्तेमाल का तरीका बदल सकता है।

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अब क्लॉड कोवर्क के इस नए अपडेट से यूजर अपने काम को ज्यादा आसानी से मैनेज कर पाएंगे।

लैपटॉप बंद करने के बाद भी काम करता रहेगा क्लॉड कोवर्क

एंथ्रोपिक ने बताया कि क्लॉड कोवर्क अब ऐसा एआई एजेंट बन गया है जो यूजर के लैपटॉप बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में काम जारी रख सकता है। यानी यूजर अपने डेस्क पर क्लॉड को कोई टास्क देकर बाहर जा सकता है और बाद में फोन से उसका स्टेटस देख सकता है।

कंपनी ने बताया कि यूजर कंप्यूटर से कोई काम शुरू कर सकते हैं, मोबाइल से उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं और तैयार आउटपुट को किसी भी डिवाइस से देख सकते हैं।

ईमेल एनालिसिस से लेकर ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट तैयार करने तक करेगा काम

क्लॉड कोवर्क को कई तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यूजर इसे ईमेल बातचीत का एनालिसिस करने, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट देखने, ताजा खबरों की जानकारी जुटाने और ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट तैयार करने जैसे काम दे सकते हैं।

एंथ्रोपिक के मुताबिक यूजर क्लॉड को सोमवार सुबह 6 बजे कोई टास्क शुरू करने के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं।

यूजर की मंजूरी के बिना नहीं करेगा हर काम

हालांकि क्लॉड कोवर्क को ज्यादा ऑटोनॉमस बनाया गया है, लेकिन कंट्रोल अभी भी यूजर के हाथ में रहेगा। कुछ कामों के लिए क्लॉड को यूजर की परमिशन या अप्रूवल की जरूरत होगी।

अब ये अप्रूवल मोबाइल फोन पर भी दिखाई देंगे। यूजर फोन से ही क्लॉड को जरूरी निर्देश दे सकेंगे और इसके बाद एआई उसी हिसाब से काम आगे बढ़ाएगा।

क्लॉड कोवर्क कब और किन डिवाइस पर मिलेगा

क्लॉड कोवर्क को आईफोन, आईपैड और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। यूजर इसे क्लॉड ऐप के साइडबार से एक्सेस कर पाएंगे।

इसके अलावा यह सुविधा क्लॉड डॉट एआई वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, जिससे यूजर वेब ब्राउजर के जरिए भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

मैक्स सब्सक्राइबर्स को मिलेगा पहले एक्सेस

क्लॉड कोवर्क को जनवरी 2026 में डेस्कटॉप ऐप के तौर पर लॉन्च किया गया था। अब इसका मोबाइल और वेब वर्जन मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

मैक्स सब्सक्रिप्शन एंथ्रोपिक का सबसे महंगा पेड प्लान है। कंपनी ने इस रोलआउट के साथ क्लॉड कोवर्क की इस्तेमाल सीमा को भी दोगुना करने की पेशकश की है।

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एंथ्रोपिक ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में क्लॉड फेबल 5 का एक्सेस सभी पेड प्लान यूजर्स के लिए बढ़ाया जाएगा।