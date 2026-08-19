सीनियर सिटीजन कार्ड: एक आवेदन से बुजुर्गों को मिल सकते हैं कई फायदे, जानें कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध

60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन सकता है। यह कार्ड उम्र और पात्रता साबित करने में मदद करता है, जिससे बुजुर्गों को कई सरकारी योजनाओं, हेल्थकेयर सुविधाओं, यात्रा छूट और दूसरी सेवाओं का फायदा मिल सकता है। देश में करीब 15.4 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इनमें से लगभग 3 करोड़ लोगों के पास ही यह कार्ड है। ऐसे में कई बुजुर्ग उपलब्ध सुविधाओं से दूर रह सकते हैं। आइए जानते हैं इस कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें।

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कौन बनवा सकता है सीनियर सिटीजन कार्ड?

आम तौर पर भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, वह सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। उम्र के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं के लिए नौकरी करना या खुद का काम करना रुकावट नहीं है।

यह कार्ड बुजुर्गों की पहचान और उम्र के प्रमाण के रूप में काम करता है। कई सरकारी योजनाओं या छूट का फायदा लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसके नियम और प्रक्रिया अलग हो सकती है।

सीनियर सिटीजन कार्ड से कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं?

इस कार्ड की मदद से बुजुर्गों को कई तरह की सुविधाओं का फायदा मिल सकता है। इसमें सरकारी योजनाएं, पेंशन से जुड़ी सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में हेल्थकेयर सुविधाएं और कुछ जगहों पर यात्रा में छूट शामिल हो सकती है।

इसके अलावा कुछ निजी अस्पताल भी सीनियर सिटीजन को छूट दे सकते हैं। वहीं पात्रता पूरी करने वाले बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम का फायदा भी ले सकते हैं।

बैंक भी सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। हालांकि ब्याज दर हर बैंक और स्कीम के हिसाब से अलग होती है।

टैक्स में भी मिल सकती है राहत

सीनियर सिटीजन को मिलने वाली टैक्स सुविधाएं सिर्फ कार्ड होने की वजह से नहीं मिलती हैं, बल्कि उनकी उम्र और इनकम टैक्स नियमों के आधार पर तय होती हैं।

पुराने टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन को सामान्य टैक्सपेयर्स के मुकाबले ज्यादा बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट मिल सकती है। वहीं 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है और उनके लिए अलग लिमिट होती है।

इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80डी और ब्याज आय पर सेक्शन 80टीटीबी के तहत कुछ फायदे भी नियमों के अनुसार मिल सकते हैं।

सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आवेदन करते समय आम तौर पर कुछ जरूरी दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। इनमें आधार कार्ड या दूसरा पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

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कुछ मामलों में वोटर आईडी, राशन कार्ड, रिटायरमेंट से जुड़े दस्तावेज या जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि दस्तावेजों की लिस्ट राज्य के हिसाब से बदल सकती है।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?

सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए लोग अपने राज्य के आधिकारिक ई डिस्ट्रिक्ट या सोशल वेलफेयर पोर्टल पर जा सकते हैं। वहां आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी जानकारी देनी होती है और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, वे अपने नजदीकी तहसीलदार कार्यालय, सेवा केंद्र या सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाती है और प्रक्रिया पूरी होने पर कार्ड जारी किया जाता है। क्योंकि हर राज्य में नियम और सुविधाएं अलग हो सकती हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी जरूर जांच लें।