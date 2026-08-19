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Newsऑटोभारत के ऑटो बाजार में नई हलचल, Škoda Volkswagen की नई साझेदारी से बदल सकता है पूरा खेल

भारत के ऑटो बाजार में नई हलचल, Škoda Volkswagen की नई साझेदारी से बदल सकता है पूरा खेल

भारत के ऑटो बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Škoda Auto Volkswagen India एक लोकल पार्टनर की तलाश कर रही है। कंपनी का मानना है कि मजबूत स्थानीय साझेदारी से उसकी ग्रोथ तेज हो सकती है। JSW Group के साथ संभावित डील की चर्चा के बीच कंपनी की नई रणनीति पर नजर है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 17:34 IST
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In Short

  • Škoda Volkswagen India भारत में मजबूत स्थानीय पार्टनर के साथ डील की तैयारी में
  • कंपनी की भारत के पैसेंजर व्हीकल बाजार में हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी है
  • JSW Group के साथ संभावित साझेदारी से निवेश जोखिम साझा करने में मिल सकती है मदद

भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Škoda Auto Volkswagen India एक स्थानीय पार्टनर के साथ डील करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीईओ क्लाउस जेलमर ने कहा है कि भारत में ग्रोथ को और तेज करने के लिए मजबूत स्थानीय जड़ों वाले पार्टनर के साथ काम करना फायदेमंद होगा।

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हालांकि, उन्होंने संभावित पार्टनर का नाम नहीं बताया है। लेकिन लंबे समय से ऐसी चर्चा चल रही है कि Škoda Auto Volkswagen और सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले JSW Group के बीच संभावित समझौता हो सकता है।

ढाई दशक बाद भी भारत में सीमित रही पकड़

Škoda Auto ने साल 2001 में भारतीय बाजार में कदम रखा था। भारत में 25 साल से ज्यादा समय बिताने के बावजूद कंपनी पैसेंजर व्हीकल मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाई है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल बाजार है, लेकिन यहां Škoda की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी है। वहीं जापानी और कोरियाई कंपनियां इससे आगे हैं। उदाहरण के तौर पर Kia India ने 2019 में भारत में बिक्री शुरू की थी और उसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 6 फीसदी है।

1.4 अरब डॉलर की टैक्स मांग बनी चुनौती

कंपनी की मुश्किलें साल 2024 में और बढ़ गईं, जब उस पर 1.4 अरब डॉलर की टैक्स मांग सामने आई।

Škoda Auto Volkswagen भारत के टैक्स अधिकारियों के साथ कानूनी विवाद में फंसी हुई है। आरोप है कि कंपनी ने कुछ Audi, Volkswagen और Škoda कारों के आयात को गलत तरीके से वर्गीकृत किया, जिससे ज्यादा ड्यूटी से बचा जा सके। कंपनी ने इस मांग को चुनौती दी है और मामले पर अदालत के फैसले का इंतजार है।

लागत घटाने की तैयारी में Volkswagen Group

यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब जर्मनी की Volkswagen Group बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच लागत कम करने की योजना पर काम कर रही है।

कंपनी 2030 तक सालाना 6 अरब यूरो से ज्यादा की शुद्ध लागत बचत का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए Volkswagen Group ने कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना बनाई है और Volkswagen, Audi, Porsche और सॉफ्टवेयर यूनिट CARIAD में 50 हजार नौकरियों में कटौती की घोषणा की गई है।

JSW Group के साथ संभावित साझेदारी पर नजर

अगर Škoda Auto Volkswagen और JSW Group के बीच डील होती है तो इससे कंपनी को भारत जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में निवेश का जोखिम साझा करने में मदद मिल सकती है। JSW Group पहले से JSW MG Motor India में 35 फीसदी हिस्सेदारी रखता है, जो चीन की SAIC Motor के साथ संयुक्त उद्यम है। 

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JSW Motors महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए नई फैक्ट्री स्थापित कर रहा है और चीनी वाहन कंपनी Chery के साथ भी समझौता कर चुका है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026