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दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन शुरू; जानें कहां-कहां मिलेगा 5 रुपये में खाना

दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का विस्तार हुआ है। राजधानी में 25 नई कैंटीन शुरू होने के बाद अब कुल 100 जगहों पर लोगों को सिर्फ 5 रुपये में दाल चावल रोटी और सब्जी वाला खाना मिलेगा। योजना का फायदा मजदूरों गरीब परिवारों छात्रों और जरूरतमंद लोगों को मिलेगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 17:26 IST

In Short

  • दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन शुरू होने के बाद कुल संख्या बढ़कर 100 हुई
  • सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा दाल चावल रोटी और सब्जी वाला खाना
  • अब तक योजना के तहत करीब 95 लाख सब्सिडी वाला खाना परोसा जा चुका है

दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को दिल्ली में 25 नए अटल कैंटीन की शुरुआत की। इन कैंटीन का मकसद मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, निर्माण श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सिर्फ 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराना है। अब दिल्ली में अटल कैंटीन की संख्या बढ़कर 100 हो गई है और इस योजना के तहत करीब 95 लाख सब्सिडी वाला खाना पहले ही परोसा जा चुका है। इन नई कैंटीन की शुरुआत के बाद अब लोगों को अलग-अलग इलाकों में आसानी से सस्ता खाना मिल सकेगा।

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5 रुपये में मिलेगा दाल चावल रोटी और सब्जी वाला खाना

हर अटल कैंटीन में रोज करीब 1 हजार लोगों को खाना देने की तैयारी है। यहां दिन में दो बार सिर्फ 5 रुपये में खाना मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, रोटी और सब्जी जैसी जरूरी चीजें शामिल होंगी। सरकार के अनुमान के मुताबिक 100 अटल कैंटीन से रोज करीब 1 लाख लोगों को खाना मिलेगा और सालभर में लगभग 3.65 करोड़ खाने की प्लेट उपलब्ध कराई जाएंगी।

7 से 8 महीने में तैयार हुआ 100 कैंटीन का नेटवर्क

अटल कैंटीन योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को की गई थी। दिल्ली सरकार की इस योजना को सात से आठ महीने के अंदर विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 100 अटल कैंटीन अब हर दिन करीब 1 लाख लोगों को 5 रुपये में पौष्टिक और साफ खाना उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच और अंत्योदय के विचार को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।

कहां-कहां शुरू हुई नई अटल कैंटीन

नई 25 अटल कैंटीन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शुरू की गई हैं। इनमें रिहायशी कॉलोनी, बाजार, अस्पताल, मेट्रो स्टेशन और पुनर्वास इलाकों को शामिल किया गया है।नरेला में एसआरएस कॉलोनी टिकरी खुर्द स्वर्ण जयंती विहार और एसआरएस कॉलोनी होलंबी खुर्द में कैंटीन शुरू हुई है।

तिमारपुर में मुंशी राम जेजे क्लस्टर मुकर्जी नगर और विश्व विद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास अटल कैंटीन शुरू की गई है।आजादपुर में आजादपुर मंडी के अदरक मार्केट शेड के पास और एपीएमसी पार्क किशल भवन के पास कैंटीन शुरू हुई है।

रोहिणी और रिठाला इलाके में गुरु तेग बहादुर कॉलोनी सेक्टर 16 रोहिणी, अमर ज्योति कॉलोनी, लाल फ्लैट बंजारा एससी एसटी बस्ती, रोहिणी सेक्टर 4 एक्सटेंशन, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास और एसआरएस कॉलोनी सेक्टर 26 में कैंटीन शुरू की गई हैं।

अस्पताल और मेट्रो स्टेशन के पास भी सुविधा

चांदनी चौक में एलएनजेपी अस्पताल के पास, एम्स के सामने, आरके पुरम के मोती बाग, आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास और विश्व विद्यालय मेट्रो स्टेशन जैसे इलाकों में भी नई कैंटीन शुरू हुई हैं। इससे मरीजों के परिजनों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को सस्ता खाना मिल सकेगा।

मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा फायदा

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पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे गरीब परिवारों, मजदूरों, झुग्गी इलाकों में रहने वाले लोगों और रोजगार की तलाश में दिल्ली आने वालों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय क्षेत्र में शुरू हुई कैंटीन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद छात्रों को भी कम कीमत में खाना मिल सकेगा।

95 लाख से ज्यादा खाने की प्लेट परोसी जा चुकी हैं

अटल कैंटीन योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 95 लाख सब्सिडी वाले खाने लोगों तक पहुंच चुके हैं। नई कैंटीन शुरू होने से इस संख्या में और तेजी आने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम कीमत में साफ और पौष्टिक खाना पहुंचाया जा सके।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026