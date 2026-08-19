सरकार का बड़ा प्लान! BSNL MTNL और RINL की 13500 करोड़ रुपये की संपत्तियां बिकेंगी, इन शहरों में होगी बड़ी डील

सरकार ने BSNL MTNL और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL की करीब 13500 करोड़ रुपये की संपत्तियों को मौद्रीकृत करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत इन कंपनियों की जमीन कमर्शियल संपत्तियों और रिहायशी परिसरों को बाजार में लाया जाएगा। ये संपत्तियां दिल्ली मुंबई बेंगलुरु चेन्नई गोवा और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मौजूद हैं। अब सरकार इन संपत्तियों से ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है।

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23 प्रमुख संपत्तियों को बाजार में उतारने की तैयारी

लोक उद्यम विभाग DPE ने इन सरकारी संपत्तियों के मौद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम NLMC अब इन संपत्तियों को बाजार में लाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस पूरी योजना में करीब 23 प्रमुख जमीन के टुकड़े कमर्शियल संपत्तियां और रिहायशी परिसर शामिल हैं।

ये सभी संपत्तियां करीब 200 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक 13500 करोड़ रुपये की कीमत एक अनुमान है और अच्छी लोकेशन की वजह से असल कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है।

इस वित्त वर्ष में 7500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम ने इन संपत्तियों की कीमत तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की योजना है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक करीब 7500 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मौद्रीकरण पूरा कर लिया जाए। बाकी संपत्तियों को 2027-28 में बाजार में लाने की तैयारी है।

एक अधिकारी के मुताबिक सरकार इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री इसी वित्त वर्ष में पूरी हो जाए।

दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में मौजूद हैं महंगी संपत्तियां

इस सूची में MTNL की दिल्ली स्थित कई महंगी जमीनें शामिल हैं। इनमें चाणक्यपुरी हौज खास वसंत विहार और नेताजी नगर की संपत्तियां शामिल हैं। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम ने चाणक्यपुरी हौज खास और वसंत विहार की संपत्तियों की कीमत तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संपत्ति सलाहकारों और IBBI पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया है।

BSNL की कई बड़ी संपत्तियां भी इस योजना का हिस्सा हैं। इसमें मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट कोलकाता एयरपोर्ट के पास मध्यमग्राम और हैदराबाद की कई जगहों की संपत्तियां शामिल हैं।

गोवा और कोलकाता की जमीन भी होगी मौद्रीकृत

BSNL की गोवा के बांबोलिम में 45.58 एकड़ जमीन भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा कोलकाता के अलीपुर में BSNL की दूरसंचार फैक्ट्री की 12.89 एकड़ जमीन को भी मौद्रीकृत किया जाएगा।

हैदराबाद में BSNL का क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र गाचीबोवली में 21.98 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। वहीं बेंगलुरु के KR पुरम में ITI की 44.03 एकड़ जमीन और विशाखापत्तनम के HB कॉलोनी मद्दिलापालेम में RINL की 18.17 एकड़ जमीन को भी बिक्री के लिए मंजूरी मिल चुकी है।

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पहले भी सरकारी संपत्तियों की बिक्री कर चुका है NLMC

राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम इससे पहले भी सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण कर चुका है। मार्च 2024 में उसने विशाखापत्तनम में RINL की गैर मुख्य संपत्तियों को 242.88 करोड़ रुपये में नीलाम किया था। यह कीमत आरक्षित मूल्य से 15.9 प्रतिशत ज्यादा थी।

इसके बाद NLMC ने लखनऊ में BSNL की एक संपत्ति की 226 करोड़ रुपये की डील में भी मदद की थी।

सरकार का लक्ष्य बिना कर्ज बढ़ाए पैसा जुटाना

सरकार इस कदम के जरिए बिना कर्ज बढ़ाए पैसा जुटाना चाहती है। संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली रकम को गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में शामिल किया जाता है।

FY27 बजट में सरकार ने GDP के 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। साथ ही 84000 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण सरकार के लिए कमाई का एक अहम जरिया बन रहा है।