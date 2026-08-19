चीन सरकारी कंप्यूटरों से Windows हटाने की तैयारी में, Linux आधारित घरेलू सिस्टम पर बढ़ेगा जोर

चीन अब सरकारी कंप्यूटरों में Windows 10 के इस्तेमाल को कम करने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने कुछ सरकारी एजेंसियों को अपने कंप्यूटर से Windows 10 और Microsoft के दूसरे सॉफ्टवेयर हटाने का आदेश दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करना और डेटा सुरक्षा को मजबूत करना बताया जा रहा है। इसके बदले सरकारी एजेंसियों में Linux पर आधारित घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।

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Windows 10 का खास चीनी वर्जन होता है इस्तेमाल

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के State Security Ministry ने कुछ सरकारी संस्थाओं को Microsoft सॉफ्टवेयर हटाने के लिए कहा है। हालांकि, किसी खास सुरक्षा खामी की जानकारी नहीं दी गई है।

चीनी सरकारी एजेंसियां आम Windows 10 इस्तेमाल नहीं करतीं। वे Windows 10 का एक कस्टम वर्जन इस्तेमाल करती हैं, जिसे C&M Information Technologies यानी CMIT ने तैयार किया है। CMIT को 2016 में Microsoft और सरकारी कंपनी China Electronics Technology Group के साथ मिलकर बनाया गया था। इसका मकसद चीन की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से Windows 10 तैयार करना था।

Microsoft ने Bloomberg को बताया कि उसे इस प्रोडक्ट को प्रभावित करने वाली किसी सुरक्षा घटना की जानकारी नहीं है और इसे नियमित सुरक्षा अपडेट मिलते हैं।

तय समय से पहले बंद होगा Windows वर्जन

रिपोर्ट के अनुसार, Windows 10 के इस खास वर्जन को फरवरी 2027 में बंद किया जाना था। लेकिन चीन इसे तय समय से कई महीने पहले बंद करने की तैयारी में है। इस वर्जन में चीनी सरकारी यूजर्स को Microsoft की स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफी के बजाय चीनी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल करने की सुविधा भी दी गई थी।

Linux आधारित घरेलू सिस्टम पर जोर

चीन सरकारी एजेंसियों को घरेलू कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है, खासकर संवेदनशील डेटा के मामले में। Kylin Software ने Linux आधारित Kylin OS बनाया है, जबकि Tongxin Software Technology का Unity OS Debian Linux पर आधारित है।

यह कदम सेना और सरकारी कंपनियों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी टेक्नोलॉजी को हटाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चीन ने 2019 में सरकारी दफ्तरों से विदेशी PC हटाने की तीन साल की योजना शुरू की थी और 2022 में केंद्रीय एजेंसियों और सरकारी कंपनियों से विदेशी ब्रांड के कंप्यूटर हटाने को कहा था।

चीन अकेला नहीं, यूरोप में भी Windows से दूरी

Windows से दूरी बनाने वाला चीन अकेला देश नहीं है। अप्रैल में फ्रांस ने सभी सरकारी मंत्रालयों को Windows से Linux पर ले जाने की घोषणा की थी। जर्मनी, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया भी Microsoft के सिस्टम से दूर जाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

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हालांकि, चीन के आम कंप्यूटर यूजर्स के बीच Windows की पकड़ अभी मजबूत है। StatCounter के मुताबिक, जुलाई 2026 में चीन के डेस्कटॉप वेब ट्रैफिक में Windows की हिस्सेदारी 87.64 प्रतिशत थी। वहीं Microsoft चीन में ByteDance और Tencent जैसी कंपनियों को AI मॉडल और क्लाउड सर्विस भी बेचता है। अकेले ByteDance के इन सेवाओं पर सालाना 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने की उम्मीद है।