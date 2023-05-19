ChatGpt का मोबाइल एप हुआ लॉन्च, यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स

ChatGPT का मोबाइल एप जल्द ही लॉन्च हो गया है। OpenAI ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ChatGPT के मोबाइल एप को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पहले ऑफिशियल एप को आईफोन यूजर्स के लिए जारी किया है। कंपनी जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी ChatGPT का एप लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने कहा कि एप को Apple के आधिकारिक एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और यूजर्स अपने चैट हिस्ट्री को डिवाइस में सिंक कर सकते हैं। एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि App को सबसे पहले US में रोल आउट किया जाएगा।आने वाले हफ्तों में इसको अन्य देशों में पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि आने वाले समय में एंड्रॉयड डिवाइस के लिए भी इस App को उपलब्ध कराया जाएगा। एप को फिलहाल अमेरिकी आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है। एप को एप स्टोर पर भी लिस्ट कर दिया गया है।

लिस्टिंग के मुताबिक, ChatGPT एप को डाउनलोड करने के लिए आईओएस 16.1 या उसके बाद के वर्जन की जरूरत होगी। वहीं यूजर्स को एप इस्तेमाल के लिए 19.99 डॉलर (लगभग 1,700 रुपये) की वैकल्पिक सुविधा भी मिल रही है। हालांकि, फिलहाल एप को भारत और अन्य देशों में लॉन्च करने को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन इसे जल्द पेश किया जा सकता है। अभी भी चैटजीपीटी को स्मार्टफोन पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए Android और iOS यूजर्स को क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या सफारी जैसे ब्राउजर की मदद लेनी होती है। अब, आईफोन यूजर्स के लिए डायरेक्ट एप लॉन्च कर दिया गया है। एप रोल आउट होने के बाद एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।