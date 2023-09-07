UPI से निकाल सकेंगे कैश, ATM पर QR कोड को करना होगा स्कैन
सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ATM मशीन पर UPI कार्डलेस कैश को सिलेक्ट करें। 100, 500, 1000, 2000, 5000 जैसा अमाउंट चुने। ATM पर QR कोड डिस्प्ले होगा ऐप से स्कैन करें। UPI पिन दर्ज करें, कैश बाहर आ जाएगा।
UPI में तमाम बदलाव होने के साथ एक और सुविधा आम लोगो की दी जा रही है। यूपीआई में ऑनलाइन पेमेंट के साथ अब आप कैश भी निकाल सकते है। मुंबई में चल रहे Global Fintech Fest में UPI ATM दिखाया गया है। इस ATM के इस्तेमाल के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। बस क्यूआर कोड स्कैन कर पैसा निकाला जा सकता है। गुरुवार को, केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है।
इस ATM को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। UPI ATM एक रेगुलर ATM के जैसे ही काम करेगा। नया UPI ATM अभी केवल BHIM UPI ऐप को सपोर्ट करता है, लेकिन यह जल्द ही गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे अन्य ऐप पर भी लाइव होगा। इस टेक्नोलॉजी को चरणों में रोलआउट किया जा रहा है। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ATM मशीन पर UPI कार्डलेस कैश को सिलेक्ट करें। 100, 500, 1000, 2000, 5000 जैसा अमाउंट चुने। ATM पर QR कोड डिस्प्ले होगा ऐप से स्कैन करें। UPI पिन दर्ज करें, कैश बाहर आ जाएगा।
जापान की कंपनी Hitachi ने भी ऐसा ATM बनाया है। इस ATM को 'मनी स्पॉट UPI ATM' नाम दिया गया है। देशभर में इसके 3000 से ज्यादा लोकेशन पर ATM हैं। हिताची पेमेंट सर्विसेज एकमात्र वाइट लेबल ATM यानी WLA ऑपरेटर भी है जो कैश डिपॉजिट फंक्शन भी प्रदान करता है। ATM मशीनें जिनकी ओनरशिप, मेंटेनेंस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसी नॉन-बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है उसे WLA कहा जाता है। पिछले साल 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक सर्कुलर जारी कर UPI के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा देने की जानकारी दी थी। सर्कुलर में RBI ने कहा था कि सभी बैंक, ATM नेटवर्क और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स (WLAOs) अपने ATM पर 'इंटर-ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल' (ICCW) की सुविधा उपलब्ध कराएं।
