AU Small Finance Bank ने जेनिथ प्लस सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किया लॉन्‍च

AU Small Finance Bank ने जेनिथ प्लस सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किया लॉन्‍च

कोई भी कार्ड होल्डर 8 फ्री गोल्फ राउंड्स या ट्रेनिंग के साथ गोल्फिंग लग्जरी का आनंद ले सकता है। जबकि 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट हासिल कर सकता है और 1 साल की ताज एपिक्योर मेंबरशिप के साथ विशेष डाइनिंग (भोजन) अनुभवों का आनंद ले सकता है। मंथली बोनस रिवॉर्ड पॉइंट, 24x7 कंसीयज सर्विसेस, 1% फ्यूल सरचार्ज छूट और जीरो कैश विड्रॉल फी पैकेज को पूरा करते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2023 15:46 IST
AU Small Finance Bank ने जेनिथ प्लस सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किया लॉन्‍च
AU Small Finance Bank ने जेनिथ प्लस सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किया लॉन्‍च

AU Small Finance Bank ने जेनिथ + सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड पेश किया है। एयू जेनिथ + क्रेडिट कार्ड 5000 रुपये के प्रीमियम ब्रांड वाउचर या रिवॉर्ड पॉइंट से लेकर बिना रुकावट विदेशी यात्रा के लिए 0.99% के न्यूनतम फॉरेक्स मार्कअप तक, कई असाधारण बेनेफिट की एक सीरीज प्रदान करता है। यह 16 फ्री BOGO BookMyShow मूवी टिकट, हवाई अड्डे के लाउंज में 32 फ्री विजिट और 4 मीट एंड असिस्ट एयरपोर्ट चेक-इन प्रदान करता है।

इसके अलावा, कोई भी कार्ड होल्डर 8 फ्री गोल्फ राउंड्स या ट्रेनिंग के साथ गोल्फिंग लग्जरी का आनंद ले सकता है। जबकि 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट हासिल कर सकता है और 1 साल की ताज एपिक्योर मेंबरशिप के साथ विशेष डाइनिंग (भोजन) अनुभवों का आनंद ले सकता है। मंथली बोनस रिवॉर्ड पॉइंट, 24x7 कंसीयज सर्विसेस, 1% फ्यूल सरचार्ज छूट और जीरो कैश विड्रॉल फी पैकेज को पूरा करते हैं। एयू जेनिथ + क्रेडिट कार्ड वित्तीय लेनदेन को असाधारण अनुभवों में बदल देता है, जो आपको अपनी खास या विशिष्ट स्थिति होने का भी अनुभव देता है।

AU Small Finance Bank ने जेनिथ + सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड पेश किया है
AU Small Finance Bank ने जेनिथ + सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड पेश किया है
