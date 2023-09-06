AU Small Finance Bank ने जेनिथ + सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड पेश किया है। एयू जेनिथ + क्रेडिट कार्ड 5000 रुपये के प्रीमियम ब्रांड वाउचर या रिवॉर्ड पॉइंट से लेकर बिना रुकावट विदेशी यात्रा के लिए 0.99% के न्यूनतम फॉरेक्स मार्कअप तक, कई असाधारण बेनेफिट की एक सीरीज प्रदान करता है। यह 16 फ्री BOGO BookMyShow मूवी टिकट, हवाई अड्डे के लाउंज में 32 फ्री विजिट और 4 मीट एंड असिस्ट एयरपोर्ट चेक-इन प्रदान करता है।

इसके अलावा, कोई भी कार्ड होल्डर 8 फ्री गोल्फ राउंड्स या ट्रेनिंग के साथ गोल्फिंग लग्जरी का आनंद ले सकता है। जबकि 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट हासिल कर सकता है और 1 साल की ताज एपिक्योर मेंबरशिप के साथ विशेष डाइनिंग (भोजन) अनुभवों का आनंद ले सकता है। मंथली बोनस रिवॉर्ड पॉइंट, 24x7 कंसीयज सर्विसेस, 1% फ्यूल सरचार्ज छूट और जीरो कैश विड्रॉल फी पैकेज को पूरा करते हैं। एयू जेनिथ + क्रेडिट कार्ड वित्तीय लेनदेन को असाधारण अनुभवों में बदल देता है, जो आपको अपनी खास या विशिष्ट स्थिति होने का भी अनुभव देता है।