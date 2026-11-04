Canva Layoffs: 1,271 कर्मचारियों पर संकट! किसी की जाएगी नौकरी तो किसी का बदलेगा ऑफिस

लोकप्रिय ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म Canva में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कंपनी अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करते हुए 1,200 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी या उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से कंपनी के करीब 22 फीसदी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। The Guardian की रिपोर्ट के मुताबिक, Canva अपने खर्चों को कम करने, कामकाज को आसान बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठा रही है।

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टेक इंडस्ट्री में लगातार हो रही छंटनी के बीच Canva का यह फैसला भी सामने आया है। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है, ताकि नए प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत रख सके।

1,271 कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

रिपोर्ट के मुताबिक, Canva के इस बड़े बदलाव से कुल 1,271 कर्मचारी प्रभावित होंगे। इनमें कुछ कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है, जबकि कुछ को कंपनी के दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होने के लिए कहा जा सकता है।

कंपनी अपने मैनेजमेंट और टीमों के बीच मौजूद अलग-अलग स्तरों को कम करना चाहती है। इसके अलावा Canva चाहती है कि कर्मचारी ऑफिस में एक साथ मिलकर ज्यादा काम करें। इसी वजह से कुछ कर्मचारियों को कंपनी के चुनिंदा ऑफिस हब में जाने के लिए कहा जाएगा।

CEO ने कर्मचारियों को भेजा ईमेल

Canva की सीईओ मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इसे कंपनी के 13 साल के इतिहास का सबसे मुश्किल समय बताया।

पर्किन्स ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा, जबकि कुछ को दूसरे ऑफिस में जाने के लिए कहा जाएगा। दुख की बात यह है कि कंपनी को उन साथियों को भी अलविदा कहना पड़ेगा, जिन्होंने Canva को यहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि दूसरी जगह शिफ्ट होना कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है। इसलिए कंपनी इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उन्हें जरूरी सहायता देगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

नौकरी जाने पर कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

Canva ने नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ सुविधाओं की भी जानकारी दी है।

जिन देशों में कंपनी अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है, वहां नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को अगले 12 महीने तक इसका फायदा मिलता रहेगा।

इसके अलावा, कर्मचारी अपना बिजनेस या नया वेंचर शुरू करने के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 14,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) की ग्रांट के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों को अपना ऑफिस लैपटॉप भी अपने पास रखने की अनुमति होगी।

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AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बदलाव

Canva का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब टेक कंपनियां अपने खर्चों और काम करने के तरीकों पर दोबारा विचार कर रही हैं। AI के बढ़ते इस्तेमाल और नए प्रतिस्पर्धियों की चुनौती के बीच कंपनियां अपने कामकाज को ज्यादा कुशल बनाने की कोशिश कर रही हैं।

Canva भी इसी दिशा में अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर रही है। हालांकि, इस फैसले का असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर पड़ने वाला है।