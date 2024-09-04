1 लाख रुपये का फोन खरीदना अब बच्चों का खेल हो गया!
हाल के दिनों में 1 लाख रुपये और उससे अधिक के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बिक्री में काफी तेजी आई है। Samsung और Apple जैसे ब्रैंड्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।
हाल के दिनों में 1 लाख रुपये और उससे अधिक के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बिक्री में काफी तेजी आई है। Samsung और Apple जैसे ब्रैंड्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2023 में सैमसंग ने सुपर-प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जबकि एप्पल की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत रही। पिछले साल की तुलना में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बिक्री में काफी बढ़ोतरी देखी गई है।
महंगे फोन के लिए दिलचस्पी क्यों?
साइबर मीडिया रिसर्च (CMR) के उपाध्यक्ष-इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप प्रभु राम के अनुसार भारतीय उपभोक्ता अब ऐसे स्मार्टफोन्स को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बेहतर फीचर्स के साथ-साथ एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट के रूप में भी काम करते हैं। पहली छमाही में, एक लाख रुपये और उससे ऊपर के स्मार्टफोन्स की बिक्री में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट्स की मानें तो खर्च करने की क्षमता बढ़ने और प्रीमियम स्मार्टफोन्स के प्रति बढ़ते रुझान के चलते लक्जरी स्मार्टफोन की मांग बढ़ी है।
5जी स्मार्टफोन्स का प्रदर्शन
इस साल की दूसरी तिमाही में, भारत में 5जी स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी 77 प्रतिशत तक पहुंच गई है, मुख्य रूप से इनकी घटती औसत बिक्री कीमत के कारण। प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बढ़ती मांग यह दिखाती है कि उपभोक्ता अब बेहतर तकनीक और ब्रांड वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं। सैमसंग और एप्पल की मजबूत बाजार हिस्सेदारी और 5जी स्मार्टफोन्स की बढ़ती लोकप्रियता इस ट्रेंड की पुष्टि करती है।