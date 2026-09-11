BRICS Summit 2026: PM Modi बोले, दुनिया के कल्याण के लिए सार्थक बातचीत का बनेगा मंच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली में होने वाला BRICS Summit 2026 दुनिया के कल्याण के लिए सकारात्मक और सार्थक चर्चा का रास्ता तैयार करेगा। दो दिवसीय यह शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख शामिल होंगे।

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अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ https://t.co/YG36WlpiYg — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026

PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आने वाले दिनों में दुनिया भर के नेता BRICS Summit के लिए एकत्र होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक विचार-विमर्श का अवसर देगा और इसका उद्देश्य वैश्विक कल्याण रहेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया, जिसमें अच्छे लोगों के साथ बैठने, उनकी संगति रखने और उनके साथ चर्चा व मित्रता करने की बात कही गई है।

खाद्य ऊर्जा और सप्लाई चेन पर रहेगा फोकस

भारत इस बार BRICS Summit की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव और दुनिया में बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में BRICS देश आपसी सहयोग और सामूहिक समाधान पर जोर दे सकते हैं।

पुतिन पहुंचे दिल्ली मोदी से होगी द्विपक्षीय बैठक

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे। पालम एयर फोर्स स्टेशन पर उनका स्वागत विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया।

पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 3:30 बजे द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

यह 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के बाहर होने वाले किसी BRICS Summit में पुतिन की पहली व्यक्तिगत भागीदारी होगी।

कई वैश्विक नेता होंगे शामिल

BRICS Summit में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के नेता हिस्सा लेंगे।

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इसके अलावा इंडोनेशिया, मिस्र, मलेशिया, UAE, इथियोपिया और वियतनाम के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, WTO प्रमुख न्गोजी ओकोंजो इवेला, WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसैफ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

BRICS Summit 2026 में वैश्विक सहयोग, आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा केंद्र में रहने की उम्मीद है।