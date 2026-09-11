वोडाफोन आइडिया के शेयर में उछाल! SBI समेत बैंकों से $3.5 अरब की डेट फंडिंग की खबर से बढ़ी उम्मीद

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:14 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 1.61% या 0.24 रुपये चढ़कर 15.14 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 1.20% या 0.18 रुपये की तेजी के साथ 15.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, State Bank of India (SBI) की अगुवाई में कुछ देनदार ने टेलीकॉम कंपनी को करीब 3.5 अरब डॉलर की डेट फाइनेंसिंग देने पर सहमति जताई है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, यह फंडिंग Vodafone Idea को कारोबार मजबूत करने और नेटवर्क सुधारने में मदद कर सकती है।

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इस कंसोर्टियम में Union Bank of India और National Bank for Financing Infrastructure and Development भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Vodafone Idea फंड का एक हिस्सा अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने में लगाएगी, ताकि वह Bharti Airtel और Reliance Jio Infocomm के साथ बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके।

लोन के साथ जुड़ी हैं ये शर्तें

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 10 साल की लोन अवधि के दौरान कुमार मंगलम बिड़ला का कंपनी के चेयरमैन पद पर बने रहना फंडिंग की एक शर्त है। इसके अलावा डिफॉल्ट की स्थिति में पुनर्भुगतान की गारंटी भी शामिल है। Business Today इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। Vodafone Idea और संबंधित बैंकों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

Jefferies ने बताया था हाई-बीटा टर्नअराउंड प्ले

इसी हफ्ते Jefferies ने Vodafone Idea को ‘हाई बीटा टर्नअराउंड प्ले’ बताया था। ब्रोकरेज के मुताबिक, हाल में जुटाई गई 25,000 करोड़ रुपये की डेट FY27-29 तक कंपनी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि, FY30 में कंपनी को 16,000 करोड़ रुपये की नई इक्विटी जुटानी पड़ सकती है। इससे सरकार की ओर से 15,300 करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम देनदारियों का इक्विटी में रूपांतरण भी होगा। कंपनी लंबे समय से डेट जुटाने की कोशिश कर रही है।

सरकारी राहत से भी मिली मजबूती

सरकार ने पिछले साल करीब 37,000 करोड़ रुपये के बकाये को इक्विटी में बदलकर Vodafone Idea में अपनी हिस्सेदारी 22.6% से बढ़ाकर 48.99% कर दी थी।

इस साल सरकार ने पुराने स्पेक्ट्रम भुगतान पर भी सीमा तय की। इन कदमों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और निवेशकों की उम्मीदों को सहारा मिला है। Vodafone Idea के शेयर इस साल करीब 40% चढ़ चुके हैं और कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।

