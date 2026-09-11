BRICS Summit के चलते दिल्ली मेट्रो रविवार को सुबह 6 बजे से चलेगी, यात्रियों को मिलेगी राहत
BRICS Summit के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंधों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने खास तैयारी की है। 13 सितंबर को सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। इस फैसले से परीक्षा देने वाले छात्रों और आम यात्रियों को राहत मिलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें।
In Short
- BRICS Summit के कारण 13 सितंबर को दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी
- जल्दी मेट्रो चलने से परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले छात्रों को मिलेगी सुविधा
- ट्रैफिक प्रतिबंधों के बीच यात्रियों को पहले यात्रा प्लान करने की सलाह दी गई
BRICS Summit के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंधों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की है। रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। यह फैसला खासतौर पर परीक्षा देने जाने वाले छात्रों और आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
आमतौर पर रविवार को मेट्रो सेवाएं देर से शुरू होती हैं, लेकिन इस बार BRICS Summit के कारण शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक पाबंदियां लागू रहेंगी। ऐसे में लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए मेट्रो ने अपनी सेवाएं जल्दी शुरू करने का फैसला किया है।
छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत
13 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को मेट्रो की शुरुआती सेवा से काफी मदद मिलेगी। छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए सुबह से ही मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे।
दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और परीक्षा केंद्र या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखें।
ट्रैफिक प्रतिबंधों के बीच आसान सफर
BRICS Summit के दौरान सुरक्षा कारणों और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे से ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा के लिए मेट्रो के शुरुआती समय का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पहले निकलें।
इस विशेष व्यवस्था से न सिर्फ छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्हें रविवार को जरूरी काम से बाहर जाना है। BRICS Summit के दौरान दिल्ली में सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए मेट्रो की यह पहल यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।