AI खतरे पर आमने-सामने Trump और Bill Gates? 'खतरा काल्पनिक नहीं, दुनिया को चाहिए सख्त सुरक्षा नियम'
AI की सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर बिल गेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलग राय रखी है। गेट्स का कहना है कि AI से जुड़े खतरे कोई Hoax नहीं हैं और इसके लिए सुरक्षा नियम जरूरी हैं। उन्होंने इस दलील से भी असहमति जताई कि अमेरिका के नियम सख्त करने से चीन को AI रेस में फायदा मिल जाएगा।
In Short
- बिल गेट्स ने AI के खतरों को Hoax मानने से इनकार किया।
- गेट्स ने AI के लिए सुरक्षा नियम और निगरानी जरूरी बताई।
- गेट्स इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात करना चाहते हैं।
Microsoft के को-फाउंडर बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय से असहमति जताई है। गेट्स का कहना है कि AI के लिए सुरक्षा नियम और निगरानी जरूरी है और इससे अमेरिका की चीन के साथ AI रेस कमजोर नहीं होगी।
चीन को लेकर क्या बोले बिल गेट्स?
NBC के Meet the Press कार्यक्रम में गेट्स ने कहा कि सभी देशों को AI से जुड़े सुरक्षा उपायों में दिलचस्पी होनी चाहिए। उन्होंने इस दलील से असहमति जताई कि अगर अमेरिका AI पर सुरक्षा नियम लागू करता है तो चीन ऐसा नहीं करेगा और इससे अमेरिका पीछे रह जाएगा। गेट्स का मानना है कि चीन भी AI सुरक्षा को लेकर कदम उठाना चाहेगा।
ट्रंप ने हाल में AI से जुड़े खतरों को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज किया था। उन्होंने AI के विकास पर अतिरिक्त पाबंदियों का विरोध करते हुए कहा था कि इससे चीन को फायदा मिल सकता है। ट्रंप ने AI के दुनिया पर कब्जा करने और मानवता को नुकसान पहुंचाने जैसी आशंकाओं को "hoax" कहा था।
इस पर गेट्स ने कहा कि AI से जुड़े खतरे कोई "hoax" नहीं हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा उपाय लागू करने से AI इंडस्ट्री की रफ्तार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
ट्रंप से बात करना चाहते हैं गेट्स
गेट्स ने कहा कि वह इस मुद्दे पर ट्रंप से सीधे बातचीत करना चाहते हैं। उनका मानना है कि AI की निगरानी से अमेरिका को चीन के मुकाबले नुकसान नहीं होगा। गेट्स ने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर आगे सहमति बन सकती है।
AI के लिए कानून की मांग
गेट्स ने AI कंपनियों की केवल अपनी निगरानी यानी self-regulation को पर्याप्त नहीं माना है। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों और नेताओं को यह तय करने की चर्चा में शामिल होना चाहिए कि AI के लिए सुरक्षा और निगरानी का सिस्टम कैसा हो।
गेट्स का कहना है कि एडवांस AI मॉडल की गतिविधियों की निगरानी और उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल जरूरत पड़ने पर AI को बंद करने वाला "kill switch" पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है।
इस बीच अमेरिका और चीन भी AI सुरक्षा पर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने AI से जुड़े जोखिम और इमरजेंसी कम्युनिकेशन जैसे मुद्दों पर औपचारिक बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है।