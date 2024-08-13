iPhone 15 Plus पर बड़ी छूट: अब कम कीमत में खरीदें, जानें क्या है खास ऑफर्स

Apple iPhone 15 Plus पर अब शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप iPhone के शौकिन है या खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है। Amazon पर iPhone 15 Plus के 128GB वेरिएंट पर स्पेशल लॉन्च प्राइस, क्रेडिट-डेबिट कार्ड और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ काफी कम कीमत में मिल रहे है। यह फोन अपने बेहतरीन डिजाइन, कैमरा और स्पेसिफिकेशंस के कारण बहुत लोकप्रिय है। Apple की लोकप्रिय iPhone 15 सीरीज के iPhone 15 Plus को अब आप पहले से भी कम कीमतके साथ 128GB वेरिएंट की मूल कीमत 89,600 रुपये है, जो Amazon पर आपको 10% की छूट मिल रही है, जिससे यह कीमत घटकर 80,600 रुपये हो जाती है।

डिस्काउंट्स ऑफर्स

अगर आप पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं, तो Amazon आपको 31,200 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दे रहा है। इसके बाद iPhone 15 Plus की कीमत 64,700 रुपये तक आ सकती है। इसके अलावा, अगर आपके पास SBI या ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको अतिरिक्त 4,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है, जिससे यह डील और भी सस्ती हो जाती है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

iPhone 15 Plus में 6.7-इंच की Super Retina XDR डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 48MP डुअल कैमरा सेटअप, और A16 Bionic चिपसेट शामिल हैं। इसके साथ ही, EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिससे आप इस शानदार फोन को आसान किस्तों में खरीद सकते हैं। यह ऑफर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो प्रीमियम स्मार्टफोन की तलाश में हैं और इसे कम कीमत में पाना चाहते हैं।