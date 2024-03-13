Best Smart Phone to Buy: 1 अप्रैल को भारत आ रहा है One Plus Nord CE4
नवीनतम विकास के अनुसार, वनप्लस नॉर्ड CE4 दो रंग विकल्पों में उपलब्ध होगा। कंपनी के एक टीज़र से पता चला है कि फोन ब्लैक और ग्रीन कलर वेरिएंट में है। टिप्सटर इशान अग्रवाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट में साझा किया है कि इन रंग विकल्पों को डार्क क्रोम और सेलाडॉन मार्बल कहा जाएगा।
वनप्लस भारत में अपना नवीनतम मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन, वनप्लस नॉर्ड CE4 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लॉन्च 1 अप्रैल को होगा, जैसा कि कंपनी पहले ही पुष्टि कर चुकी है। औपचारिक लॉन्च से पहले, ब्रांड ने हमें डिवाइस की कुछ प्रमुख विशेषताओं की एक झलक दी है, जिसमें इसके प्रोसेसर, रंग विकल्प, कैमरा विवरण और बहुत कुछ शामिल है।
अपने एक्स पोस्ट में, अग्रवाल ने लिखा, "आगामी वनप्लस नॉर्ड CE4 डार्क क्रोम और सेलाडॉन मार्बल में। 1 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा।"
टीज़र से पता चलता है कि वनप्लस नोर्ड सीई 4 पीछे की तरफ दो या तीन कैमरों से लैस है, जिसमें अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक अलग रियर पैनल डिज़ाइन है। स्लिम प्रोफाइल में तीन कैमरा मॉड्यूल, डिवाइस में ताजगी का स्पर्श जोड़ते हैं।
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, फोन डार्क क्रोम और सेलाडॉन मार्बल रंग विकल्पों में उपलब्ध होगा, जिसमें बाद में वनप्लस 11 मार्बल ओडिसी के विशेष संस्करण से प्रेरित एक बनावट वाला डिज़ाइन होगा। डिवाइस के बारे में अतिरिक्त जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
वनप्लस ने पहले भी दावा किया था कि स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिप सीपीयू प्रदर्शन को 15 प्रतिशत और जीपीयू प्रदर्शन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाएगी, साथ ही नॉर्ड सीई 4 के पूर्ववर्ती की तुलना में बिजली दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार करेगी।
जैसे-जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आ रही है, वनप्लस द्वारा आने वाले हफ्तों में और अधिक फीचर्स का अनावरण करने की उम्मीद है। पिछला मॉडल, वनप्लस नोर्ड CE 3, पिछले साल 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया गया था। उम्मीद है कि आगामी मॉडल की किफायती कीमत बरकरार रहेगी, भारतीय बाजार में इसकी कीमत 30,000 रुपये से कम होने की संभावना है।