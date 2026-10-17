Apple के फोल्डेबल iPhone Duo पर ₹81,500 तक की छूट, पुराने फोन के बदले कितना मिलेगा फायदा, जानें शर्तें

Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo भारत में 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इतनी महंगी कीमत के बीच कंपनी ग्राहकों को पुराने फोन के बदले 81,500 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू पाने का मौका दे रही है। हालांकि, यह छूट हर ग्राहक को नहीं मिलेगी। एक्सचेंज में मिलने वाली रकम पुराने फोन के मॉडल और उसकी हालत पर निर्भर करेगी।

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किस iPhone पर कितनी मिलेगी छूट?

Apple के ट्रेड-इन प्रोग्राम के तहत ग्राहक अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके नए iPhone Duo की कीमत कम कर सकते हैं। India Today Tech ने Apple की भारतीय वेबसाइट पर कुछ iPhone मॉडल्स की अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू की जांच की है।

पुराना iPhone मॉडल अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू iPhone 16 Plus ₹40,000 iPhone 17 ₹45,000 iPhone 16 Pro Max ₹62,000 iPhone 17 Pro Max ₹71,000

कंपनी के ट्रेड-इन ऑफर में कुल अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू 81,500 रुपये तक बताई गई है। हालांकि, ऊपर दिए गए मॉडल्स में सबसे ज्यादा 71,000 रुपये की वैल्यू iPhone 17 Pro Max पर मिल सकती है।

Android फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक भी अपने डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू चेक कर सकते हैं।

छूट पाने के लिए क्या हैं शर्तें?

Apple पुराने फोन की हालत जांचने के बाद उसकी एक्सचेंज वैल्यू तय करता है। अगर फोन के सभी पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं और बॉडी या स्क्रीन पर मामूली खरोंच हैं, तो उसे अच्छी स्थिति वाला माना जा सकता है।

वहीं, फोन की स्क्रीन टूटी होने या किसी जरूरी पार्ट में खराबी होने पर एक्सचेंज वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए विज्ञापन में दिखाई गई अधिकतम छूट को पक्की छूट नहीं समझना चाहिए।

iPhone Duo की डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार

iPhone Duo की प्री-बुकिंग भारत समेत कई बाजारों में शुरू हो चुकी है। हालांकि, शुरुआती बुकिंग के कुछ ही समय बाद डिलीवरी की तारीखें अगले साल तक पहुंच गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में नए प्री-ऑर्डर पर Apple की वेबसाइट 23 जनवरी 2027 की अनुमानित डिलीवरी दिखा रही है।

फोन की बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होनी है। डिलीवरी में देरी ज्यादा मांग, सीमित शुरुआती स्टॉक या दोनों कारणों से हो सकती है।

iPhone Duo में क्या खास है?

iPhone Duo में खोलने पर 7.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जबकि बंद होने पर 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन इस्तेमाल की जा सकती है।

इसमें दो 48 मेगापिक्सल रियर कैमरे और Apple Pencil का सपोर्ट भी दिया गया है।

भारत में इसके 256GB वेरिएंट की कीमत 2,99,900 रुपये है। ग्राहक पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू के आधार पर अपनी खरीदारी का खर्च कम कर सकते हैं।