चार्जर पर लिखे 20W, 33W और 67W का क्या है मतलब? कहीं आप भी तो नहीं खरीद रहे गलत चार्जर?

जब भी आप नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो उसके चार्जर पर 20W, 33W, 45W या 67W जैसे नंबर जरूर देखे होंगे. अलग-अलग स्मार्टफोन के साथ अलग-अलग पावर वाले चार्जर मिलते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नंबरों का असली मतलब क्या होता है? क्या 67W का चार्जर 20W वाले चार्जर से तीन गुना तेजी से फोन चार्ज करता है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

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चार्जर पर 20W, 33W और 67W का क्या मतलब है?

चार्जर पर लिखे W का मतलब वॉट (Watt) होता है. यह बिजली की पावर मापने की इकाई है. इससे पता चलता है कि चार्जर कितनी पावर दे सकता है.

20W वाला चार्जर अधिकतम 20 वॉट तक की पावर दे सकता है. वहीं, 33W वाला चार्जर 33 वॉट और 67W वाला चार्जर 67 वॉट तक की पावर दे सकता है. हालांकि, फोन कितनी पावर लेगा, यह उसकी चार्जिंग क्षमता पर निर्भर करता है.

क्या 67W चार्जर से तीन गुना तेजी से चार्ज होगा फोन?

अगर आपको लगता है कि 67W वाला चार्जर 20W के मुकाबले तीन गुना तेजी से फोन चार्ज करेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है.

मान लीजिए आपका स्मार्टफोन सिर्फ 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. ऐसे में 67W का चार्जर लगाने पर भी फोन अपनी क्षमता के हिसाब से ही पावर लेगा.

वहीं, अगर आपका फोन 67W की चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर भी उसके अनुकूल है, तो फोन जल्दी चार्ज हो सकता है.

किन बातों पर निर्भर करती है चार्जिंग स्पीड?

स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड सिर्फ चार्जर के वॉट पर निर्भर नहीं करती. इसमें फोन की चार्जिंग क्षमता, बैटरी की स्थिति और तापमान भी मायने रखते हैं.

बैटरी कम होने पर फोन तेजी से चार्ज हो सकता है, लेकिन बैटरी भरने के साथ चार्जिंग स्पीड धीमी होने लगती है. फोन ज्यादा गर्म होने पर भी चार्जिंग की स्पीड कम हो सकती है.

इसके अलावा सही चार्जिंग टेक्नोलॉजी और अच्छी क्वालिटी की केबल होना भी जरूरी है.

क्या ज्यादा वॉट वाला चार्जर बैटरी खराब करता है?

सिर्फ ज्यादा वॉट वाला चार्जर इस्तेमाल करने से बैटरी खराब नहीं होती. अगर चार्जर फोन के अनुकूल है, तो स्मार्टफोन अपनी जरूरत के हिसाब से ही पावर लेता है.

हालांकि, खराब क्वालिटी वाले चार्जर से फोन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए भरोसेमंद चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए.

नया चार्जर खरीदते समय रखें ध्यान

नया चार्जर खरीदने से पहले जरूर चेक करें कि आपका फोन कितने वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है. सिर्फ ज्यादा वॉट देखकर महंगा चार्जर खरीदना जरूरी नहीं है.

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अगर आपका फोन कम वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ज्यादा पावर वाला चार्जर भी उसे उसकी तय क्षमता से ज्यादा तेजी से चार्ज नहीं कर पाएगा.