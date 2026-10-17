मम्मी-पापा की आवाज में आ सकता है ठगों का कॉल, सरकार ने दी चेतावनी, ऐसे रहें सावधान

साइबर ठगी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. अब साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोगों की आवाज कॉपी करके ठगी कर रहे हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) ने AI Voice Scam को लेकर लोगों को सावधान किया है. विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके बताया है कि साइबर ठग आपके किसी परिचित या परिवार के सदस्य की आवाज में कॉल करके पैसे मांग सकते हैं.

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क्या है AI Voice Scam और कैसे होती है ठगी?

AI Voice Scam में साइबर अपराधी AI टेक्नोलॉजी की मदद से किसी व्यक्ति की आवाज कॉपी कर लेते हैं. इसके बाद वे उसी आवाज में दूसरे लोगों को कॉल करते हैं.

साइबर ठग आपके माता-पिता, भाई-बहन या किसी दूसरे परिचित की आवाज में बात कर सकते हैं. कॉल के दौरान वे किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर तुरंत पैसे भेजने को कहते हैं. कई बार यह रकम हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है.

DoT ने जारी की चेतावनी

दूरसंचार विभाग ने 17 अक्टूबर 2026 को X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके AI Voice Scam से सावधान रहने की सलाह दी है.

DoT ने बताया कि साइबर अपराधी AI के जरिए परिचितों की आवाज बनाकर पैसों की मांग कर सकते हैं. इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए.

अगर कोई व्यक्ति परिचित की आवाज में कॉल करके पैसे मांगता है, तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि जरूर करें.

इन तीन बातों का रखें खास ध्यान

DoT की चेतावनी के मुताबिक, AI Voice Scam से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अनजान नंबर से कॉल: अगर किसी अनजान नंबर से परिवार के सदस्य या परिचित की आवाज में कॉल आती है, तो सावधान हो जाएं.

तुरंत पैसे भेजने का दबाव: अगर कॉल करने वाला इमरजेंसी बताकर तुरंत हजारों या लाखों रुपये मांगता है, तो यह ठगी का संकेत हो सकता है.

अनजान UPI या बैंक अकाउंट: अगर कोई अनजान UPI ID या अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, तो पेमेंट करने से पहले जांच जरूर करें.

ठगी होने पर कहां करें शिकायत?

DoT ने सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध कॉल पर पैसे भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति के असली मोबाइल नंबर पर कॉल करें. जरूरत पड़ने पर उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य से भी बात करके जानकारी की पुष्टि करें.

अगर आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

इसके अलावा संदिग्ध कॉल और मैसेज की शिकायत Sanchar Saathi पोर्टल के Chakshu फीचर पर भी कर सकते हैं.