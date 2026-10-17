Renault Duster Hybrid भारत में लॉन्च, ₹16.99 लाख कीमत में 29kmpl माइलेज का दावा, फुल टैंक पर चलेगी 1400km

Renault ने भारत में अपनी नई Duster Strong Hybrid E-Tech 160 SUV लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह SUV एक लीटर पेट्रोल में 29 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं, फुल टैंक पर इसकी ड्राइविंग रेंज 1,400 किलोमीटर तक बताई गई है।

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नई Duster Hybrid की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ग्राहक Renault की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप से 21,000 रुपये देकर इसे बुक कर सकते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या खास?

Renault Duster Strong Hybrid E-Tech 160 में 1.8 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh की बैटरी मिलती है।

यह हाइब्रिड सिस्टम कुल 160bhp की पावर देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर का अधिकतम टॉर्क 208Nm है।

कंपनी के मुताबिक, यह SUV महज 9.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

इसमें इंटेलिजेंट मल्टी-मोड ट्रांसमिशन दिया गया है, जो जरूरत के हिसाब से पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है।

29kmpl माइलेज और 1,400km रेंज का दावा

Renault का दावा है कि नई Duster Hybrid को ARAI से 29 kmpl की प्रमाणित माइलेज रेटिंग मिली है।

कंपनी के मुताबिक, यह SUV फुल टैंक पर 1,400 किलोमीटर तक चल सकती है। हालांकि, वास्तविक माइलेज और रेंज ट्रैफिक, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करेंगे।

इसकी बैटरी गाड़ी चलने के दौरान अपने आप चार्ज होती रहती है। इसलिए इसे बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ब्रेक लगाने के दौरान भी बैटरी में ऊर्जा जमा होती है। इस तकनीक को रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है।

खराब सड़कों पर आरामदायक सफर के लिए तकनीक

नई Duster में MTV-CL सस्पेंशन के साथ Frequency Dependent Damping (FDD) तकनीक दी गई है।

यह सड़क की स्थिति के हिसाब से सस्पेंशन के काम करने के तरीके को बदलती है, जिससे खराब सड़कों पर आराम और तेज रफ्तार में बेहतर स्थिरता देने में मदद मिलती है।

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

Renault Duster Hybrid का मुकाबला Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी SUV से होगा।

Duster के मौजूदा लाइनअप में 1.0 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

नई हाइब्रिड Duster उन ग्राहकों के लिए एक और विकल्प है, जो मिडसाइज SUV में बेहतर माइलेज और लंबी ड्राइविंग रेंज चाहते हैं।