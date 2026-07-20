Apple Music से Apple One तक सब महंगा, जानें किस प्लान की कितनी बढ़ी कीमत

Apple Music Price Hike India: Apple ने भारत में अपने म्यूजिक और दूसरे डिजिटल सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। इसका असर Apple Music के Individual, Student और Family प्लान के साथ Apple One के सभी प्लान पर पड़ा है।

कंपनी ने दो महीने से भी कम समय में Apple Music की कीमतों में फिर बदलाव किया है। ऐसे में जो लोग पहले से इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अब हर महीने ज्यादा पैसे देने होंगे।

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Apple Music Individual प्लान अब ₹139 का

Apple Music के Individual प्लान की कीमत ₹20 बढ़ गई है। यह प्लान अब ₹139 प्रति महीने में मिलेगा। पहले इसकी कीमत ₹119 प्रति महीने थी।

छात्रों के लिए मिलने वाला Student प्लान भी महंगा हो गया है। इसकी कीमत ₹10 बढ़कर ₹69 प्रति महीने हो गई है।

Family प्लान की कीमत ₹50 बढ़ी

Apple Music के Family प्लान की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यह प्लान पहले ₹179 प्रति महीने में मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत ₹229 हो गई है। यानी यह प्लान ₹50 महंगा हुआ है। इसकी कीमत में करीब 28% की बढ़ोतरी हुई है।

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कीमत बढ़ने के बाद भी इसके फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Family Sharing की मदद से इस प्लान को छह फैमिली मेंबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

हर सदस्य को अपना अलग अकाउंट मिलता है। सभी की अलग म्यूजिक लाइब्रेरी, प्लेलिस्ट, गानों के सुझाव और सुनने की हिस्ट्री होती है।

Apple One के प्लान भी महंगे

Apple Music के साथ Apple One के प्लान की कीमत भी बढ़ाई गई है। Apple One Individual प्लान अब ₹195 प्रति महीने में मिलेगा। पहले इसकी कीमत ₹175 थी।

Apple One Family प्लान की नई कीमत ₹365 प्रति महीने बताई गई है। हालांकि, दिए गए आंकड़ों में इसकी पुरानी कीमत ₹445 लिखी गई है, जो नई कीमत से ज्यादा है। इसलिए इस आंकड़े में गलती हो सकती है।

Apple One Premier प्लान अब ₹595 प्रति महीने में मिलेगा। पहले इसकी कीमत ₹499 प्रति महीने थी।

एक साथ मिलती हैं कई Apple सर्विसेज

Apple One प्लान में एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade और iCloud स्टोरेज जैसी सर्विसेज मिलती हैं। अलग-अलग प्लान में स्टोरेज और मिलने वाली सुविधाएं अलग हो सकती हैं।

Apple ने केवल भारत में ही कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में भी Apple Music और Apple One के प्लान महंगे होने की खबर है। फिलहाल कंपनी ने बढ़ी हुई कीमतों पर कोई बयान नहीं दिया है।