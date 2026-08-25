Apple के iPad mini में होगा बड़ा बदलाव! iPhone जैसी OLED स्क्रीन के साथ अक्टूबर तक हो सकती है एंट्री

Apple अपने सबसे छोटे टैबलेट iPad mini में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि कंपनी इसका नया वर्जन तैयार कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा अपग्रेड डिस्प्ले का हो सकता है। Bloomberg के मार्क गुरमन के मुताबिक नया iPad mini इस साल पतझड़ में लॉन्च हो सकता है और इसके अक्टूबर के आखिर तक आने की उम्मीद है।

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iPhone जैसी OLED स्क्रीन मिलने की उम्मीद

रिपोर्ट के मुताबिक नए iPad mini में iPhone जैसी OLED स्क्रीन दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह कॉम्पैक्ट iPad के डिस्प्ले में लंबे समय बाद बड़ा बदलाव होगा।

मौजूदा iPad mini में 8.3 इंच LCD डिस्प्ले मिलता है और कई साल से इसके डिस्प्ले में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। OLED स्क्रीन आने से यूजर्स को ज्यादा गहरा काला रंग बेहतर कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा चमकदार विजुअल देखने को मिल सकते हैं।

वीडियो और गेमिंग का अनुभव हो सकता है बेहतर

iPad mini का इस्तेमाल वीडियो देखने पढ़ने वेब ब्राउजिंग और गेमिंग जैसे कामों के लिए काफी किया जाता है। ऐसे में OLED डिस्प्ले इन सभी कामों में देखने का अनुभव बेहतर बना सकता है।

Apple पहले से अपने कई प्रीमियम डिवाइस में OLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में iPad mini में भी OLED स्क्रीन आने से यह कंपनी के बाकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ज्यादा करीब आ जाएगा।

अक्टूबर के आखिर तक हो सकता है लॉन्च

मार्क गुरमन के मुताबिक नया iPad mini अक्टूबर के आखिर तक आ सकता है। इसका मतलब है कि इसका लॉन्च 9 सितंबर के बाद होगा जब Apple की iPhone 18 Pro सीरीज पेश होने की उम्मीद है।

हालांकि Apple ने अभी तक नए iPad mini की लॉन्च डेट या इसके फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

कई नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा Apple

नया iPad mini Apple की बड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन का हिस्सा है। कंपनी नए Macs Apple Watches और AirPods पर भी काम कर रही है। इसके साथ iPhone 18 Pro सीरीज और Apple के पहले फोल्डेबल iPhone के आने की भी उम्मीद है।

Apple एक नए Mac mini की भी तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में M6 चिप वाले और Macs पेश किए जा सकते हैं। कंपनी अपने पहले टचस्क्रीन MacBook Pro पर भी काम कर रही है हालांकि इस डिवाइस को बाजार में आने में अभी समय लग सकता है।