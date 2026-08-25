Apple जल्द लॉन्च कर सकता है नया Mac mini M5 या M6 चिप के साथ सितंबर iPhone इवेंट से पहले हो सकती है एंट्री

Apple आने वाले दिनों में नया Mac mini लॉन्च कर सकता है। यह मौजूदा मॉडल के करीब दो साल बाद कंपनी के कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप का बड़ा अपडेट होगा। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक Apple नए Mac mini पर काम कर रहा है और इसे सितंबर में होने वाले iPhone इवेंट से पहले पेश किया जा सकता है। कंपनी ने M5 और M6 प्रोसेसर वाले वर्जन टेस्ट किए हैं हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि लॉन्च होने वाले मॉडल में कौन सी चिप मिलेगी।

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AI की वजह से बढ़ी Mac mini की मांग

मौजूदा Mac mini की मांग हाल के महीनों में काफी बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह लोकल स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन और मॉडल चलाने में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी मानी जा रही है। Bloomberg पहले भी Mac mini की मजबूत मांग और सप्लाई की कमी की जानकारी दे चुका है।

हालांकि Apple के लिए सप्लाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मेमोरी चिप्स की कमी के कारण Mac mini की उपलब्धता प्रभावित हुई है। कुछ ग्राहकों को डिलीवरी के लिए कई हफ्तों या महीनों तक इंतजार करना पड़ा है। Apple के CEO टिम कुक भी संकेत दे चुके हैं कि सप्लाई की समस्या को ठीक होने में समय लग सकता है।

iPhone इवेंट से पहले हो सकता है लॉन्च

नया Mac mini ऐसे समय आ सकता है जब Apple 2026 के दूसरे हिस्से के बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रहा है। सितंबर में कंपनी के अगले बड़े iPhone इवेंट की उम्मीद है जहां iPhone 18 Pro लाइनअप और पहला फोल्डेबल iPhone पेश किया जा सकता है। नए Apple Watch मॉडल और AirPods भी इसी दौर में आने की उम्मीद है।

Apple एंट्री लेवल AirPods 5 पर भी काम कर रहा है। वहीं कैमरा वाले AirPods के अगले साल तक आने की उम्मीद नहीं है।

नए iPad और Macs भी लाइन में

Apple OLED डिस्प्ले वाला नया iPad mini भी तैयार कर रहा है जो अक्टूबर के आखिर तक आ सकता है। इसके अलावा नया iMac और एंट्री लेवल MacBook Pro भी पाइपलाइन में हैं और इनमें M6 चिप मिलने की उम्मीद है।

कंपनी टचस्क्रीन MacBook Pro पर भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 इंच और 16 इंच मॉडल OLED डिस्प्ले और नई बॉडी डिजाइन के साथ आ सकते हैं।

Apple ने यह भी कहा है कि वह इस साल के आखिर में ह्यूस्टन में Mac mini का प्रोडक्शन शुरू करेगा। Mac mini टिम कुक की लीडरशिप में लॉन्च होने वाले आखिरी नए प्रोडक्ट्स में शामिल हो सकता है। जॉन टर्नस 1 सितंबर को Apple CEO का पद संभालेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए Mac mini में Apple M5 देगा या M6।