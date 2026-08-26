iPhone 18 Pro से पहले Apple ने पेश किया न्यू Mac Mini, जानें क्या है कीमत?

Apple के लेटेस्ट iPhone 18 Pro का इंतजार कर रहे यूजर्स के बीच कंपनी ने उससे पहले नया Mac Mini लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे M6 और M5 Pro चिप के साथ पेश किया है। नए Mac Mini में फास्ट AI परफॉर्मेंस बेहतर कनेक्टिविटी और ज्यादा तेज CPU GPU और स्टोरेज का दावा किया गया है।

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Apple का कहना है कि नए Mac Mini को अलग अलग तरह के यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल घर पर डेवलपर्स के लिए और बिजनेस से जुड़े कामों में किया जा सकता है। कंपनी का फोकस इस बार खास तौर पर AI परफॉर्मेंस और स्पीड को बेहतर करने पर रहा है।

नए Mac Mini की कितनी है कीमत?



नए Mac Mini के M6 मॉडल की शुरुआती कीमत 99,900 रुपये रखी गई है। स्टूडेंट्स इसे एजुकेशन ऑफर के तहत 88,900 रुपये में खरीद सकेंगे।

Image Credit : Apple Website

वहीं Mac Mini M5 Pro मॉडल की कीमत 2,09,900 रुपये है। एजुकेशन ऑफर के तहत इसे 1,97,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। दोनों मॉडल 22 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

पुरानी जनरेशन से कितना तेज



Apple का दावा है कि नया Mac Mini पिछली जनरेशन के मुकाबले 4 गुना तक तेज AI परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके साथ इसमें 2 गुना फास्ट ग्राफिक्स का दावा किया गया है।

कंपनी के मुताबिक नए Mac Mini में SSD स्टोरेज भी 2 गुना तेज है। CPU परफॉर्मेंस में भी 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि यूजर्स को रोजमर्रा के काम से लेकर भारी वर्कलोड तक में ज्यादा स्पीड मिल सकती है।

प्रोफेशनल यूजर्स के लिए M5 Pro मॉडल



कंपनी ने Mac Mini M5 Pro मॉडल को खास तौर पर प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है। इसका इस्तेमाल क्रिएटिव वर्कलोड और AI डेवलपमेंट जैसे कामों में किया जा सकता है।

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Apple का दावा है कि नया मॉडल ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ उन यूजर्स के लिए काम का हो सकता है जिन्हें लंबे और भारी टास्क पर काम करना पड़ता है।

Mac Mini M6 में क्या है खास?



नए Mac Mini के बेस मॉडल में M6 चिप दी गई है। इसमें 12 कोर CPU और 12 कोर GPU मिलता है। इसके साथ नया Dual 16 कोर Neural Engine भी दिया गया है।

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कंपनी का फोकस नए Mac Mini में AI परफॉर्मेंस को तेज करने के साथ कनेक्टिविटी और ओवरऑल स्पीड को बेहतर बनाने पर रहा है। इसी वजह से इसे घर प्रोफेशनल और बिजनेस यूजर्स के लिए तैयार किया गया है।