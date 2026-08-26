WhatsApp ला रहा नया Password Feature, अब अकाउंट की सिक्योरिटी होगी और मजबूत

WhatsApp Password Feature: WhatsApp यूजर्स के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया गया है। इस फीचर की मदद से मैसेजिंग ऐप पर अकाउंट की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नया फीचर पासवर्ड से जुड़ा है और इसे Two Step Verification के लिए लाया गया है। Wabetainfo के मुताबिक इस फीचर का नाम Account Password for Two Step Verifications है और यह जल्द सभी यूजर्स तक पहुंच सकता है।

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WhatsApp ने अपने ब्लॉगपोस्ट में बताया है कि Two Step Verification को अब और मजबूत बनाया गया है। इसके लिए 6 अंकों वाले PIN की जगह पूरा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। यह फीचर Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए जारी किया गया है।

6 अंकों के PIN की जगह मिलेगा Password



अभी तक WhatsApp में Two Step Verification के लिए 6 अंकों के PIN का इस्तेमाल किया जाता था। नए फीचर में यूजर्स को इसकी जगह पासवर्ड सेट करना होगा।

SMS के जरिए मिलने वाला 6 अंकों का कोड डालने के बाद WhatsApp यूजर से पासवर्ड भी मांगेगा। इससे अकाउंट में एक और सिक्योरिटी लेयर जुड़ जाएगी।

Image Credit : Aaj Tak

कहां मिलेगा नया Password Feature?



नए फीचर का इस्तेमाल करने के लिए WhatsApp की Settings में जाना होगा। इसके बाद Account सेक्शन में अकाउंट पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा।

जिन यूजर्स ने पहले से Two Step Verification ऑन कर रखा है उन्हें यह फीचर मिलने के बाद अपने मौजूदा PIN को पासवर्ड में बदलना पड़ सकता है।

Password बनाने के लिए ये शर्त जरूरी



WhatsApp का नया पासवर्ड सामान्य न्यूमेरिक PIN जैसा नहीं होगा। यूजर्स को कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना होगा।

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कंपनी ने यह नियम इसलिए रखा है ताकि यूजर्स अपने अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बना सकें और सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सके।

Password भूल गए तो क्या होगा?



अगर कोई यूजर अपना WhatsApp पासवर्ड भूल जाता है तो उसे रिसेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके लिए यूजर के ईमेल का इस्तेमाल किया जाएगा।

पासवर्ड रिसेट करने के दौरान ईमेल पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक की मदद से नया पासवर्ड सेट किया जा सकेगा।

जल्द सभी यूजर्स तक पहुंचेगा फीचर



यह नया Account Password फीचर Android और iPhone दोनों प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। फिलहाल इसे धीरे धीरे यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है और जल्द ही सभी WhatsApp यूजर्स को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।