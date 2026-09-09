Apple के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट से पहले कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस को आईफोन Duo नाम से पेश कर सकता है। इसके साथ ही इसकी कीमत, स्टोरेज और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी भी लीक होने का दावा किया जा रहा है।

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Apple का “Surprise and Shine” इवेंट आज होने वाला है, जिसमें कंपनी नई आईफोन 18 सीरीज के साथ अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को भी पेश कर सकती है। हालांकि Apple ने अभी तक नाम, फीचर्स या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

iPhone Duo हो सकता है Apple का पहला फोल्डेबल फोन

Bloomberg के मार्क गुरमैन की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अपने पहले फोल्डेबल आईफोन का नाम आईफोन Duo रख सकता है। यह फोन बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन के साथ आने की उम्मीद है, यानी इसे खोलने पर यह एक बड़े टैबलेट जैसे डिस्प्ले में बदल जाएगा।

इससे पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए आईफोन Fold और आईफोन Ultra जैसे नामों की चर्चा थी, लेकिन नई रिपोर्ट में Duo नाम सामने आया है। यह नाम डिवाइस के दो हिस्सों में खुलने वाले डिजाइन को दर्शा सकता है।

कीमत होगी करीब 2,000 डॉलर

फोल्डेबल आईफोन की कीमत सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन Duo का शुरुआती मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ आ सकता है और इसकी कीमत करीब 2,000 डॉलर से शुरू हो सकती है।

वहीं, ज्यादा स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत काफी ऊपर जा सकती है। टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 3,000 डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 2TB तक स्टोरेज मिल सकता है।

इतनी ज्यादा कीमत की वजह फोल्डेबल स्क्रीन, नए हिंज सिस्टम और महंगे कंपोनेंट्स को माना जा रहा है। Apple इस डिवाइस को अपने प्रीमियम प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे ऊपर रख सकता है।

अक्टूबर में शुरू हो सकती है बिक्री

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple आज फोल्डेबल आईफोन की घोषणा तो कर सकता है, लेकिन इसकी बिक्री तुरंत शुरू नहीं होगी। फोल्डेबल फोन का निर्माण सामान्य स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा जटिल होता है, इसलिए कंपनी इसे अक्टूबर के आसपास बाजार में ला सकती है।

शुरुआत में आईफोन Duo सिर्फ चुनिंदा कलर ऑप्शन में आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें डार्क ब्लू और व्हाइट कलर विकल्प मिल सकते हैं।

बड़ी स्क्रीन और Apple Pencil सपोर्ट की उम्मीद

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लीक्स के मुताबिक, आईफोन Duo में करीब 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन और खुलने के बाद लगभग 7.8 इंच की अंदरूनी डिस्प्ले मिल सकती है।

इसमें Apple की नई A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन को देखते हुए इसमें Apple Pencil सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे यह डिवाइस नोट्स बनाने, डिजाइनिंग और प्रोडक्टिविटी के कामों में ज्यादा उपयोगी बन सकता है।

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि Apple पतले डिजाइन के लिए Face ID की जगह Touch ID का इस्तेमाल कर सकता है।

आईफोन 18 Pro और दूसरे प्रोडक्ट्स भी होंगे लॉन्च

Apple के इस इवेंट में सिर्फ फोल्डेबल आईफोन ही नहीं, बल्कि आईफोन 18 Pro और आईफोन 18 Pro Max भी लॉन्च हो सकते हैं। इन मॉडल्स में कैमरा अपग्रेड, बेहतर परफॉर्मेंस और नई चिप मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा नई Apple Watch और AirPods मॉडल्स की भी घोषणा हो सकती है।

अगर Apple सच में आईफोन Duo लॉन्च करता है, तो यह कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। Samsung और Google जैसी कंपनियां पहले से फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में मौजूद हैं, लेकिन Apple की एंट्री इस सेगमेंट को नई दिशा दे सकती है।

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अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्राहक करीब 2,000 डॉलर की कीमत वाले फोल्डेबल आईफोन को अपनाएंगे या नहीं। इसका जवाब Apple के आज रात होने वाले लॉन्च के बाद ही मिलेगा।