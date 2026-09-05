₹1.9 लाख से ज्यादा का होगा Apple का पहला Foldable iPhone? भारतीय खरीदारों के लिए बड़ा सवाल

Apple के फैंस के लिए इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज सिर्फ नया आईफोन 18 प्रो नहीं बल्कि कंपनी का पहला फोल्डेबल आईफोन हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple अपना पहला फोल्ड होने वाला आईफोन पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर कई भारतीय खरीदारों को सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

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विश्लेषकों के मुताबिक Apple के पहले फोल्डेबल आईफोन की शुरुआती कीमत 2,000 डॉलर से ज्यादा हो सकती है। अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें तो यह कीमत करीब ₹1.9 लाख से ज्यादा बैठती है। हालांकि भारत में टैक्स और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद इसकी कीमत और ऊपर जा सकती है।

फोल्डेबल आईफोन में Apple का बड़ा दांव

Apple लंबे समय से फोल्डेबल फोन मार्केट से दूर रहा है, जबकि Samsung और दूसरी कंपनियां इस सेगमेंट में पहले से मौजूद हैं।

अब Apple इस कैटेगरी में एंट्री करके प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में एक नया मुकाबला शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि कंपनी अपने फोल्डेबल आईफोन को सिर्फ डिजाइन बदलाव के तौर पर नहीं बल्कि एक हाई-एंड टेक्नोलॉजी डिवाइस के रूप में पेश करेगी।

भारतीय खरीदारों के लिए कितनी बड़ी कीमत?

भारत में पहले से ही आईफोन प्रो मॉडल की कीमत 1 लाख रुपये से ऊपर रहती है। ऐसे में ₹1.9 लाख से ज्यादा कीमत वाला फोल्डेबल आईफोन आम खरीदारों के लिए बड़ा फैसला हो सकता है।

हालांकि Apple के प्रीमियम ग्राहकों के लिए कीमत सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होती। खासकर वे लोग जो नया डिजाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अलग अनुभव चाहते हैं, उनके लिए यह डिवाइस आकर्षक बन सकता है।

इतनी महंगी कीमत की वजह क्या है?

फोल्डेबल फोन की टेक्नोलॉजी सामान्य स्मार्टफोन से ज्यादा महंगी होती है। इसमें खास तरह की फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, मजबूत हिंज सिस्टम और ज्यादा एडवांस हार्डवेयर की जरूरत होती है।

इसके अलावा इस समय पूरी टेक इंडस्ट्री में मेमोरी चिप की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। AI सर्वर की बढ़ती मांग के कारण हाई-एंड मेमोरी की सप्लाई पर दबाव है, जिसका असर स्मार्टफोन की लागत पर भी पड़ रहा है।

Apple का बड़ा लॉन्च इवेंट

Apple 9 सितंबर को अपने “Surprise and Shine” इवेंट में नए प्रोडक्ट पेश करने की तैयारी में है। इस इवेंट में फोल्डेबल आईफोन के अलावा आईफोन 18 प्रो सीरीज, नए Apple Watch और AI आधारित सॉफ्टवेयर फीचर्स भी पेश किए जाने की उम्मीद है।

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अगर Apple का फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होता है तो यह कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय ग्राहक ₹1.9 लाख से ज्यादा कीमत वाले इस नए आईफोन को अपनाने के लिए तैयार होंगे।