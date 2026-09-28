scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजी‘AI शैतान है और मैं उसका निर्माता!’ SNL में Dario Amodei की नकल ने खींचा ध्यान, क्या है पूरा मामला?

‘AI शैतान है और मैं उसका निर्माता!’ SNL में Dario Amodei की नकल ने खींचा ध्यान, क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी टीवी शो Saturday Night Live में Anthropic के CEO डारियो अमोडेई की नकल करते हुए AI के खतरों पर मजेदार व्यंग्य किया गया। कलाकार जेन विकलाइन ने अमोडेई का किरदार निभाया और कुछ ऐसे बयान दिए, जिन्हें सुनकर दर्शक हंस पड़े। आखिर शो में AI को लेकर क्या कहा गया और यह चर्चा में क्यों आ गया? जानिए पूरा मामला।

Advertisement
Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 28, 2026 13:54 IST
इस वीकेंड SNL में डारियो अमोडेई की नकल की गई। जानिए नकली डारियो ने क्या कहा। (फोटो: रॉयटर्स)
इस वीकेंड SNL में डारियो अमोडेई की नकल की गई। जानिए नकली डारियो ने क्या कहा। (फोटो: रॉयटर्स)

In Short

  • अमेरिकी टीवी शो SNL में डारियो अमोडेई की नकल की गई।
  • जेन विकलाइन ने AI के खतरों पर व्यंग्यात्मक बयान दिए।
  • शो में AI की सुरक्षा और कैंसर के इलाज के दावों पर मजाक हुआ।

अमेरिकी टीवी शो Saturday Night Live (SNL) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चल रही बहस को मजेदार अंदाज में पेश किया गया। शो के 52वें सीजन के प्रीमियर में Anthropic के CEO डारियो अमोडेई की नकल की गई। इस दौरान उनके किरदार ने AI के खतरों को लेकर कई चौंकाने वाले और व्यंग्यात्मक बयान दिए।

advertisement

किसने निभाया डारियो अमोडेई का किरदार?

SNL के लोकप्रिय सेगमेंट 'Weekend Update' में कलाकार जेन विकलाइन (Jane Wickline) ने डारियो अमोडेई का किरदार निभाया। उन्होंने घुंघराले बालों और चश्मे के साथ अमोडेई जैसा लुक अपनाया।

शो में होस्ट माइकल चे (Michael Che) ने उनसे AI की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। जवाब में अमोडेई का किरदार कहता है कि अगर कानून बनाने वालों पर AI के लिए सुरक्षा नियम तैयार करने का दबाव डाला जाए, तो उन्हें रोका जा सकता है।

'AI शैतान है और मैं उसका निर्माता'

जब होस्ट ने पूछा कि Anthropic का AI इंसानों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएगा, तो किरदार जवाब देने में हिचकिचाने लगा।

इसके बाद उसने कहा, 'AI शैतान है और मैं उसका निर्माता हूं।' यह बयान असली डारियो अमोडेई का नहीं, बल्कि शो में उनकी नकल कर रहे कलाकार का था।

किरदार ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि AI कंपनियों के प्रमुख इसके खतरों पर चर्चा कर चुके हैं। फिर व्यंग्य करते हुए कहा कि वे खुद जो कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं करते।

कैंसर के इलाज पर भी किया मजाक

शो में AI की मदद से कैंसर का इलाज खोजने के दावों पर भी व्यंग्य किया गया।

अमोडेई के किरदार ने कहा कि अगले 10 वर्षों में करीब 10 प्रतिशत संभावना है कि कैंसर किसी के लिए समस्या नहीं रहेगा।

इसके बाद उसने होस्ट से ऐसे दूध को पीने और ऐसे बटन को दबाने से जुड़े काल्पनिक सवाल पूछे, जिनसे जान जाने का खतरा हो सकता है। होस्ट ने दोनों सवालों का जवाब 'नहीं' में दिया।

आखिर में क्या कहा?

सेगमेंट के अंत में अमोडेई के किरदार ने कहा कि AI कोई हथियार नहीं, बल्कि हथियार बनाने का एक उपकरण है। इसके बाद उसने दर्शकों से अपील की कि वे उसे रोकने के लिए कहें। इस पूरे सेगमेंट के दौरान दर्शक हंसते नजर आए।

advertisement

दरअसल, यह कॉमेडी ऐसे समय सामने आई है, जब असली डारियो अमोडेई AI के संभावित खतरों और इसके विकास में सावधानी बरतने की जरूरत पर सार्वजनिक रूप से बात करते रहे हैं।

हालांकि, SNL में दिखाए गए बयान व्यंग्यात्मक थे और इन्हें डारियो अमोडेई के वास्तविक बयान नहीं समझना चाहिए।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 28, 2026