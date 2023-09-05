scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीISRO को Anand Mahindra का धन्यवाद, Thar-e को चांद की सतह पर उतारने की कही बात

ISRO को Anand Mahindra का धन्यवाद, Thar-e को चांद की सतह पर उतारने की कही बात

Anand Mahindra ने ISRO को धन्यवाद कहा है। इतना ही नहीं आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर कर चांद पर अपनी कार Thar-e को उतारने की इच्छा जाहिर भी की है। आनंद महिंद्रा ने X पर जो एनिमेशन वीडियो शेयर किया है, इस एडिटेड एनिमेशन क्लिप में चांद की सतह पर विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर की जगह थार-ई कार बाहर आते नजर आ रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2023 14:38 IST
ISRO को Anand Mahindra का धन्यवाद
ISRO को Anand Mahindra का धन्यवाद

chandrayaan-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत का डंका पुरे विश्व में बज चूका है। भारत की नयी और उभरती ताकत को देख पूरी दुनिया नत्मस्तक हो चुकी है। भारत ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया ने अभी तक नहीं किया। चाँद पर सफलता हासिल करने के बाद भारत सूर्य मिशन पर अपना मिशन भेज चूका है। चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सफल लैंडिंग के बाद अब हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन Anand Mahindra ने ISRO को धन्यवाद कहा है।

advertisement

Also Read: चंद्रयान-3 अपडेट: 'विक्रम लैंडर के पेलोड अब बंद हो गए हैं

इतना ही नहीं आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर कर चांद पर अपनी कार Thar-e को उतारने की इच्छा जाहिर भी की है। आनंद महिंद्रा ने X पर जो एनिमेशन वीडियो शेयर किया है, इस एडिटेड एनिमेशन क्लिप में चांद की सतह पर विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर की जगह थार-ई कार बाहर आते नजर आ रही है। इस वीडियो क्लिप के कैप्शन में आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'हमारी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए धन्यवाद इसरो। आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा, 'भविष्य में एक दिन हम चांद की सहत पर विक्रम और प्रज्ञान के बगल में थार-ई को उतरते देखेंगे और असंभव को संभव करेंगे। उनके इस पोस्ट पर X यूजर्स जमकर लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। कई यूजर्स ने महिंद्रा को उनके इस सपने के लिए शुभकामनाएं भी दीं हैं।

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 5, 2023