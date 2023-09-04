चंद्रयान-3 अपडेट: 'विक्रम लैंडर के पेलोड अब बंद हो गए हैं

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को कहा कि विक्रम लैंडर को अब स्लीप मोड में चला गया है और 14 दिन बाद, 22 सितंबर, 2023 को रोवर को जगाने की कोशिश की जाएगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक पोस्ट के अनुसार पेलोड अब बंद हो गए हैं। लैंडर रिसीवर चालू रखा गया है। सौर ऊर्जा ख़त्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम, प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। 22 सितंबर, 2023 के आसपास उनके जागने की उम्मीद है।

इसरो ने कहा कि लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर डेटा संचारित करने वाले पेलोड को बंद कर दिया गया है और लैंडर रिसीवर्स को चालू रखा गया है।

प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। APXS और LIBS पेलोड का उद्देश्य चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक और खनिज संरचना की जांच करना है।

14 जुलाई को लॉन्च किया गया, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से लैस चंद्रयान -3 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी।

चंद्रयान-3 मिशन की सफलता ने भारत को चंद्रमा की सतह पर सफल टचडाउन करने वाला दुनिया का चौथा देश और चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना दिया है।