Amazon Sale 2026: WHOOP और Google Fitbit समेत इन 5 फिटनेस बैंड पर 56% तक छूट! ₹3,490 से शुरू कीमत

अगर आप अपनी सेहत पर नजर रखना चाहते हैं, लेकिन हर समय स्मार्टवॉच की स्क्रीन और नोटिफिकेशन से परेशान नहीं होना चाहते, तो स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये डिवाइस बिना किसी डिस्प्ले के आपकी नींद, हार्ट रेट, तनाव और रोजाना की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। कुछ डिवाइस AI की मदद से फिटनेस और रिकवरी से जुड़ी सलाह भी देते हैं।

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Amazon की Great Indian Festival 2026 सेल में ऐसे कई फिटनेस बैंड और स्मार्ट रिंग पर डिस्काउंट मिल रहा है। इनमें Google Fitbit Air, WHOOP 5.0 और Gabit Smart Ring जैसे डिवाइस शामिल हैं। इनकी कीमत ₹3,490 से शुरू होती है और कुछ प्रोडक्ट्स पर 56% तक की छूट मिल रही है।

WHOOP 5.0 पर कितना डिस्काउंट?

WHOOP 5.0 की कीमत सेल में ₹23,990 है, जबकि इसकी MRP ₹28,990 है। यानी इस पर 17% की छूट मिल रही है। यह डिवाइस नींद, शारीरिक गतिविधियों और वर्कआउट के बाद शरीर की रिकवरी को ट्रैक करता है। इसमें AI कोचिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी हैं।

कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 14 दिन से ज्यादा चल सकती है। डिवाइस के साथ 12 महीने की मेंबरशिप मिलती है। पात्र SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर के बाद इसकी कीमत ₹21,740 हो सकती है।

Google Fitbit Air में क्या है खास?

Google Fitbit Air का ब्लैक वेरिएंट ₹14,485 में मिल रहा है, जबकि इसकी MRP ₹19,999 है। यानी इस पर 28% का डिस्काउंट है।

इसमें 24 घंटे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, नींद और फिटनेस ट्रैकिंग के साथ AI कोचिंग की सुविधा मिलती है। इसकी बैटरी सात दिन तक चल सकती है। SBI कार्ड ऑफर के बाद कीमत ₹13,235 हो सकती है। हालांकि, Google Health Premium की मेंबरशिप अलग से खरीदनी होगी।

Gabit Smart Ring की कीमत और फीचर्स

Gabit Smart Ring की कीमत ₹13,112 है। टाइटेनियम से बनी इस रिंग का वजन सिर्फ 3.8 ग्राम है। यह हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, नींद, तनाव, कैलोरी और कदमों की संख्या जैसी जानकारी ट्रैक करती है।

इसमें 30 से ज्यादा वर्कआउट मोड हैं और बैटरी 7 से 10 दिन तक चलने का दावा किया गया है। इसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। पात्र SBI कार्ड ऑफर के बाद कीमत ₹11,862 हो सकती है।

Theera Wellness Smart Band पर 41% की छूट

Theera Wellness Smart Band की कीमत ₹6,500 है, जबकि इसकी MRP ₹10,999 है। इस तरह सेल में इस पर 41% की छूट मिल रही है।

इसमें हार्ट रेट, नींद, तनाव, शरीर के तापमान और ब्लड प्रेशर की निगरानी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी बिना सुई के ब्लड ग्लूकोज मापने का भी दावा करती है। हालांकि, इस तरह की रीडिंग को मेडिकल जांच का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

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इसकी बैटरी सामान्य इस्तेमाल में 10 दिन से ज्यादा चल सकती है। ₹300 के कूपन और पात्र SBI कार्ड डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत ₹5,580 तक आ सकती है।

Sekyo Flex Air पर सबसे ज्यादा 56% डिस्काउंट

Sekyo Flex Air इस लिस्ट का सबसे सस्ता फिटनेस बैंड है। इसकी कीमत ₹3,490 है, जबकि MRP ₹7,999 है। यानी इस पर 56% का डिस्काउंट मिल रहा है।

इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, तनाव और नींद की ट्रैकिंग के साथ 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 30 दिन तक चल सकती है। पात्र SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर के बाद इसकी कीमत ₹3,141 हो सकती है।

खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

फिटनेस बैंड या स्मार्ट रिंग खरीदते समय सिर्फ डिस्काउंट नहीं, बल्कि बैटरी लाइफ, हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और सब्सक्रिप्शन शुल्क भी देखना जरूरी है। स्मार्ट रिंग के लिए सही साइज चुनना भी महत्वपूर्ण है।

ध्यान दें: Amazon सेल में कीमतें, बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट खरीदारी के समय बदल सकते हैं। वहीं, इन डिवाइस से मिलने वाले हेल्थ आंकड़े डॉक्टर की सलाह या मेडिकल जांच का विकल्प नहीं हैं।