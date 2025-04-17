Sim Active रखने के लिए महंगे रिचार्ज की जरूरत नहीं, Airtel-Jio-VI के सस्ते प्लान से हो जाएगा काम

कई लोग रिचार्ज केवल इस वजह से करते हैं कि उनका सिम एक्टिवेट रहे। ऐसे में वह हमेशा सस्ते रिचार्ज की तलाश करते हैं। अगर आप भी सिम एक्टिवेट रखने के लिए रिचार्ज करवा रहे हैं तो हम आपको Jio, Airtel और VI के सस्ते प्लान के बारे में बताएंगे। यह प्लान केवल सिम एक्टिवेशन के लिए ही बल्कि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा की भी सुविधा मिलती है। आइए, इन प्लान के बारे में जानते हैं।

Jio का सबसे सस्ता प्लान (Jio Cheapest Plan)

Jio का सबसे सस्ता प्लान 189 रुपये में आता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होती है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2GB डेटा भी मिलता है। इसके अलावा 300 SMS की सुविधा मिलती है। यह प्लान सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखने में मदद करता है। इस प्लान के जरिये आप सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं और डेटा के साथ कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Bharti Airtel का 199 रुपये का प्लान (Bharti Airtel Cheapest Plan)



एयरटेल यूजर के लिए 28 दिनों की वैलिडिटी के लिए 199 रुपये का प्लान परफेक्ट है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2GB डेटा का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा इस प्लान में 100 SMS भी मिलता है।

Vodafone Idea का सस्ता प्लान (Vodafone Idea Cheapest Plan)

Vodafone Idea- VI का सबसे सस्ता प्लान 209 रुपये का है। यह प्लान भी सिम एक्टिवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस प्लान की वैलेडिटी 28 दिनों की होती है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेटा के साथ 300 SMS मिलते हैं।

इन तीनों प्लान में यूजर को कॉल, डेटा और SMS तीनों की सुविधा मिलती है। हालांकि, प्लान में दिए गए डेटा लिमिट के खत्म होने के बाद उन्हें एक्सट्रा डेटा के लिए अलग से डेटा पैक लेना है। अगर किसी यूजर को सिर्फ सिम एक्टिवेट करना है तब उनके लिए यह प्लान एकदम सही है।