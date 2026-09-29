₹10,000 से भी कम में नया स्मार्टफोन! स्वदेशी कंपनी Ai+ ने पेश किए 3 डिवाइस, इस दिन शुरू होगी बिक्री

त्योहारों के सीजन से पहले भारतीय बाजार में स्वदेशी कंपनी Ai+ Smartphone ने एक साथ तीन नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Pulse 2 FE स्मार्टफोन, NovaTab 5G टैबलेट और Nova LapTab पेश किया है। इनकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि कंपनी ने सस्ते स्मार्टफोन के साथ पढ़ाई और रोजमर्रा के काम के लिए बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस भी उतारे हैं। तीनों की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी।

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₹9,999 में मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन

कंपनी का नया Pulse 2 FE एक बजट स्मार्टफोन है। इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 9,999 रुपये है। फोन में 6.67 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

इसमें मीडियाटेक हीलियो G81 प्रोसेसर दिया गया है। स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए पीछे 50 मेगापिक्सल का एआई फीचर्स वाला कैमरा और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है।

फोन में 5,000mAh की बैटरी, 18 वॉट चार्जिंग, IP64 रेटिंग और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह एंड्रॉयड 16 आधारित nxtQ OS पर चलता है। फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और पर्पल रंगों में मिलेगा।

₹18,000 से कम में मिलेगा 5G टैबलेट

कंपनी ने अपना पहला 5G टैबलेट NovaTab भी लॉन्च किया है। बैंक ऑफर के बाद इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। वहीं, 8GB रैम वाला मॉडल 20,999 रुपये में मिलेगा।

इसमें 11.97 इंच की स्क्रीन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और यूनिसॉक T760 प्रोसेसर है। टैबलेट में 8,000mAh बैटरी और 18 वॉट चार्जिंग मिलती है।

इसके अलावा पीछे 13 मेगापिक्सल और आगे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर, 5G और वाई-फाई कनेक्टिविटी भी मिलेगी। कंपनी इसे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास और वीडियो देखने के लिए पेश कर रही है।

₹25,000 में लैपटॉप जैसा इस्तेमाल वाला डिवाइस

तीसरा डिवाइस Nova LapTab है। बैंक ऑफर के बाद इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये है।

इसमें 13.2 इंच की 2.4के स्क्रीन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 450 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। स्टायलस सपोर्ट और अलग से कीबोर्ड लगाने की सुविधा इसे लैपटॉप जैसे इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाती है।

इसमें मीडियाटेक MT8755 प्रोसेसर, 10,000mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग और चार स्पीकर हैं। पीछे 16 मेगापिक्सल और आगे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। यह टील ग्रीन और डार्क ब्लू रंगों में आएगा।

कब और कहां से खरीद सकेंगे?

तीनों डिवाइस की बिक्री 7 अक्टूबर 2026 को रात 11:59 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। Pulse 2 FE की कीमत 9,999 रुपये है, जबकि NovaTab और Nova LapTab की शुरुआती कीमतों में बैंक ऑफर शामिल हैं। इसलिए खरीदारी के समय इनकी सामान्य कीमत और ऑफर वाली कीमत अलग हो सकती है।